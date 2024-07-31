暑假2024｜與子女一起建立暑假時間表 有助孩子保持自律

暑假到了！現在的孩子課程緊湊，不少家長每逢到暑假都嚴陣以待，希望為孩子設計「充實學習」的時間表。這個苦心，倒要孩子領會依從才有效果。怎樣才能讓孩子在放假期間，依然保持自律呢？不如問問孩子想要一個怎樣的暑假吧！（撰文：香港中華基督教青年會學校社工劉蓓英）



要「有得傾」聆聽及尊重孩子的意見

問問孩子「想如何過暑假」，能夠讓他們感到被尊重，就會較樂意表達意見。掌握了孩子的願望，就有機會訂出大家都接受的方案，孩子亦會更樂於遵守。例如當孩子說，想有多些玩樂時間，家長就知道他們想放輕鬆，時間表裏就要有玩樂的時段。這個「有得傾」很重要，若家長沒讓孩子表態給意見，又常常不在家，要孩子自律地完成這個「一言堂」的時間表，真是有難度的。

要「有得揀」 讓孩子選擇喜歡的活動

孩子平日上學已經要緊貼學校時間表，到了悠長暑假，內心自然渴求「有得揀」。若要他們繼續依從嚴格的時間表，快樂和情願指數一定大跌。正如筆者帶學生外出，尤其去宿營活動，學生們最後給予的回應總是「希望多些自由活動」，可見「自由活動」是讓孩子提神振奮的妙藥，加入「自由活動」的暑假時間表更有助提升孩子的動力。

要「孩子情願」取得同意才可為他們安排活動

有些家長未必要孩子在暑假「追落後」，但也一早為孩子報名參加密密麻麻的暑期活動，希望孩子暑假過得「充實」，不要「浪費時間」。家長們不妨反思一下：自己是懷著什麼心態給孩子訂立暑假時間表？是為了讓自己安心？還是確信編排的活動一定最適合自己的孩子？事實是，若孩子不情願，他在參與過程的表現亦不會好。我有很多學生，他們非常不情願每天放學去補習，但由於父母堅持，他們唯有依從，但每次補習時就是暗暗玩手機或放空，浪費了家長的苦心和金錢。所以，取得「孩子情願」才鎖定的暑假時間表是win-win之選。

暑假要來了，祝願家長和孩子訂出彼此開心滿意的時間表！