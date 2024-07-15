一個暑假例肥十磅八磅？3招控制體重　「這樣喝水」孩子也歡喜

暑假來臨，不需再早睡早起去上學，可以自由安排自己的活動，讓許多學生相當期待，但台灣國健署指出，研究顯示學生在暑假期間每日久坐時間增加約5%、螢幕使用時間≥2小時者增加約6%、蔬菜及水果攝取量分別減少0.6份及1.1份、糖攝取增加約10克，不僅生活型態改變，BMI也有上升趨勢。



學生在暑假期間每日久坐時間及糖攝取增加，但蔬菜及水果攝取量卻減少，不僅生活型態改變，BMI也有上升趨勢。（Canva）

世界衛生組織（WHO）指出，2022年全球5－19歲兒童及青少年中，超過3.9億人有過重或肥胖問題，是當前最需被重視的健康問題之一。台灣國健署提醒家長、兒童及青少年，面對即將到來的暑假，也要維持良好生活型態，善用3撇步打造健康體位。

善用3撇步維持良好生活型態 遠離肥胖、過重問題

根據台灣國健署2017－2020年「國民營養健康調查」顯示，7－12歲、13－15歲、16－18歲兒童及青少年的過重及肥胖率分別為26.7%、30.6%、28.9%3，平均約每3名兒童及青少年中就有1人有過重或肥胖的情形。

台灣國健署署長吳昭軍表示，不良生活習慣是造成過重和肥胖的原因之一。台灣國健署建議民眾可以善用以下3撇步，培養、維持良好的生活型態，輕鬆快樂度過暑假：

天然又美味，原型少加工：

善用「我的餐盤」六口訣，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。多選擇天然、原型、少加工食材，如全穀及未精緻雜糧、南瓜、深綠色蔬果等。

多補充水分，減糖少負擔：

炎炎夏日，大家喜歡喝一杯冰涼的含糖飲料，然而含糖飲料喝越多，身體負擔越大。「白開水」是最好的水分來源，可以加入少許檸檬片等水果，或加入茶葉泡製冷泡茶，讓白開水不只是白開水，又可以增加水分的攝取量。

快樂活動，減少久坐：

WHO建議兒童及青少年每天都應累積至少達到60分鐘以上中高強度身體活動，並減少久坐時間、降低觀看螢幕的時間。建議大家有空不妨與家人、朋友相約公園打籃球、快步走或騎乘自行車。

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小時候胖長大也會胖 從媽媽懷孕時就多面介入預防

肥胖是許多疾病的危險因子，從小就要留意，因為台灣國健署表示，研究指出超過一半的肥胖兒童長大後仍然肥胖，更有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人，並增加罹患非傳染性疾病的風險。

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