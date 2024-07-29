巴黎奧運｜英國跳水王子因兒子一句話再戰奧運 家人見證獲獎時刻

英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）今日（7月29日）出戰跳水男子雙人10公尺跳台，與隊友Noah Williams 齊瘋銀牌，此時鏡頭正正捕捉到丈夫Dustin Lance Black帶同2名兒子到場現身支持！今年已經是Tom Daley第五度參戰奧運，原本在上屆東京奧運後淡出，卻因兒子一句話決定再次現身奧運，一圓兒子願望。



英國跳水王子Tom Daley依舊邊編織邊看比賽

戴利曾表示編織可以紓緩緊張情緒，編織曾陪伴他走過低潮。而他早於奧運前已在社交網站分享今屆的編織目標，就是一件以藍色為主色的冷衫，而圖案方面就是「巴黎24」字眼、奧運五環、巴黎鐵塔及英國國旗的圖案，而衫袖則有「TD」及「5」，寓意五戰奧運。

奧運在社交網站都分享戴利在兩屆奧運織冷衫的照片。（奧運X）

戴利創立冷衫品牌支援腦癌病人

他創立冷衫品牌原因與父親有關，父親在2011年因腦癌與世詳辭。在記憶中，父親是一位全心全意支持他的人。於是，希望創立冷衫品牌「Made With Love By Tom Daley」紀錄愛的回憶，同時透過品牌支持腫瘤慈善機構「The Brain Tumor Charity」，幫助與父親有相同病痛的病人。

為一圓兒子願望

今屆決意再戰奧運「終於齊集金銀銅獎牌」

早於2008年以14歲之齡出戰奧運，戴利今年已是英國跳水的五朝元老。於2021年東奧首次獲得金牌後打算退役，其後兒子一句撒嬌令他重返跳水舞台。『爸爸，我想看你在奧運跳水』，於是決為為孩子做一切的事。他早於接受英國天空電視台訪問時表示，真的有點懷念跳水時氣氛、隊友，以及周遊列國、見識來自世界各地的朋友，這一切都是感謝兒子羅比（Robbie）。

英國跳水名將戴利（Tom Daley）與拍檔諾亞威廉斯（Noah Williams）參加今屆巴黎奧運憑男子雙人十米跳台，以463.44分得亞軍獲得銀牌。戴利兩名兒子羅比及菲力斯（Phoenix）在看台亦成為比賽焦點之一，他們穿上正面寫上「Team Daley」、背面為「That's my Papa」的T裇。

戴利兩名兒子首度在公共場合露面。（Getty Images）

戴利在頒獎台向兩名兒子送上飛吻。（Getty Images）

「是兒子讓我復出的，在他面前做到（贏得銀牌），感覺很特別。現在我已集齊每一種顏色（奧運獎牌），有一整套了。」戴利早前在東京奧運奪金，前兩屆都曾贏得銅牌，而今屆獲得銀牌，真的已集齊金、銀、銅牌。