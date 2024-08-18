限量版模型「投資價值」不及名牌手袋！老公嘆財政大權全由老婆管

每個人對投資的定義與方式都不一樣，有些人喜歡買名牌精品、有些人喜歡搜集公仔模型。有網民在Facebook上發文，表示老婆要求自己把限量的模型拿去退，將原本的錢拿來投資名牌手袋，讓他不禁上網提問：現在的夫妻相處模式都是這樣嗎？



有網民在Facebook上發文，表示老婆要求自己把限量的模型拿去退，將原本的錢拿來投資名牌手袋。（Canva）

一名網友在Facebook「匿名公社」發文，說自己的老婆買了要價台幣21萬元（約港幣5萬2千元）的名牌手袋，卻要他把搶到的限量公仔拿去退貨，還說「買包是投資，買模型只是浪費錢」，自婚後開始家中的錢就由老婆掌管，一天只給自己200元（台幣，下同），讓事主忍不住發問：「現在夫妻的相處模式真的都是這樣嗎？」

貼文一出引發網友們熱議，部分網民認為，不論是名牌手袋還是公仔模型都是浪費錢，若沒有成功轉手賣出，都只能叫做「收藏」而已：

．「公仔增值空間大、包包也有市場行情」

．「不管買包還是買模型，說投資基本都是自我催眠，絕大多數狀況是買給自己爽的，也許少數會有增值情況，但還是不如傳統的投資工具」



而針對老婆不讓事主購買模型的問題，網民們紛紛力挺事主，認為自己花的錢由自己賺取才是最健康的關係：

・「不要互相干涉，不是皆大歡喜」

・「老婆賺的錢買包，老公賺的錢買模型。各自向自己愛的方向努力，生活只會更好」

・「各買各的，那種你買我不能買的，一律建議離婚」

・「自己的錢怎麼買都合理，沒有甚麼合理不合理，如果你們本來就有閒錢，就公平處理」



有網民仔細分析了二手市場的行情，提到「名牌手袋」除非是數量稀有的限定款，否則使用過後就成為了磨損消耗品，而能夠穩定增長的才叫做投資，例如說股票、不動產、絕版簽名球等。

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