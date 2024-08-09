香港展覽7大推介｜假日好去處!多啦A夢纜車/貝聿銘展/故宮博物館

香港展覽推介｜舞台劇推介｜天氣那麼熱，最好就是留在有冷氣的地方睇展！以下推介7大展覽及舞台劇，有時裝展、裝置藝術展、期間限定市集等多個範疇，門票最平$15.5就可入場！即睇下文！



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香港展覽＋舞台劇7大推介【1】香港故宮文化博物館 ── 香港首展／多達300件法國服裝典藏／半價換購優惠

香港故宮文化博物館別以為只會放與故宮相關的展品！其實博物館還會經常舉辦不少特色展覽，今次就有「法國百年時尚」展，首次在香港展出！

展區將會展示巴黎裝飾藝術博物館三百多件珍貴典藏，展品橫跨多個時代，從十八世紀末至二十世紀初的法國服裝、珠寶與配飾都有，當中有部分甚至從未在巴黎或法國以外展出過。舊式的法國時裝以往只能透過電視或電影重現觀眾眼前，現在是個好機會親眼觀賞！門票現有獨家優惠，可以半價換購！👉🏻立刻購票

香港故宮文化博物館｜特別展覽《法國百年時尚—巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏》

成人（1位）：$180

標準門票

成人（1位）：$40｜原價$80

小童／學生／長者（1位）：$15.5｜原價$31

＊小童6歲或以下標準門票免費。

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開放時間：10:00-18:00（星期二休息）／10:00-20:00（星期五、六）

地址：香港九龍西九文化區博物館道8號



更多故宮文化博物館詳情可看：

香港展覽＋音樂劇7大推介【2】香港M+博物館 ── 建築大師貝聿銘／超過400件展品／半價換購優惠

有別於一般博物館，M+博物館是亞洲首間當代視覺文化博物館，主打塑造嶄新的視覺體驗，開幕以來一直吸引不少人前往打卡，以年輕的角度欣賞藝術作品。

今次特別展覽主題「貝聿銘：人生如建築」將會展示這位美籍華裔建築大師的作品，當中包括華盛頓國家美術館東館、巴黎大羅浮宮、香港中銀大廈和多哈伊斯蘭藝術博物館等，他曾參與的建築項目相關的展品，在展覽中可看到超過400件他的繪圖、手稿及未完成的作品。門票現有獨家優惠，可以半價換購！👉🏻立刻購票

香港M+博物館｜特別展覽「貝聿銘：人生如建築」（含一般門票）

成人（1位）：$80.5｜原價$161

小童／學生／長者（1位）：$40.5｜原價$81

標準門票（不含特別展覽）

成人（1位）：$60｜原價$120

小童／學生／長者／殘疾人／社會保障援助受助者（1位）：$30｜原價$60

＊小童6歲或以下標準門票免費。

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開放時間：10:00-18:00（星期一休息）／10:00-22:00（星期五）

地址：九龍博物館道38號



香港展覽＋音樂劇7大推介【3】舞台劇《SKYLIGHT 天色》 ── 王菀之、謝君豪、梁仲恒主演／半價換購優惠

由知名演員王菀之、謝君豪、梁仲恒主演的舞台劇《SKYLIGHT 天色》，將於深圳萬象天地劇場上演！透過一段講述忘年戀的故事，深入探討戀愛、社會階級、個人價值觀等社會觀念，非常值得入場細味。而舞台劇除了演員陣容鼎盛外，劇本也不容忽視。

這部由曾經榮獲多項國際獎項的英國劇作家大衛·海爾（David Hare）創作的經典作品，在英國首演後獲獎無數，而是次劇本由著名香港導演司徒慧焯執導，以廣東話方式重現這部舞台劇經典，對白和語言風格更加本土化，相信定有另一番韻味。門票現有半價換購優惠！👉🏻立即購票

舞台劇《SKYLIGHT 天色》

橙區價錢（1位）：$377.5｜原價$755

黃區價錢（1位）：$322.5｜原價$645

藍區價錢（1位）：$272.5｜原價$545

＊座位表可於購票網內參考

優惠有效期：2024年8月22日至年9月1日

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演出時間：8月29日 19:30／8月30日 19:30／8月31日 14:30、19:30／9月1日 14:30

地址：深圳市南山區萬象天地藝文廣場二層



香港展覽＋音樂劇7大推介【4】昂坪360 ── 多啦A夢纜車／1：1雕塑／半價換購優惠

「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」登陸香港！市民除了可以乘坐多啦A夢主題纜車車廂之外，「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置、10款百變造型的1：1多啦A夢雕塑將會遍佈整個昂坪市集，還有主題巨型扭蛋機，可以打卡之餘更可以換取法寶造型文具及精品，多啦A夢迷千萬別錯過！纜車車票現時有半價換購優惠！👉🏻立刻購票

昂坪360｜「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」纜車門票

水晶車廂來回票

成人（1位）：$175｜原價$350

兒童（1位）：$107.5｜原價$215

長者（1位）：$117.5｜原價$235

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標準車廂來回票

成人（1位）：$135｜原價$270

兒童（1位）：$67.5｜原價$135

長者（1位）：$77.5｜原價$155

＊12歲以上作成人計算；65歲以上作長者計算。

優惠有效期：即日至2024年12月31日

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開放時間：10:00-18:00

地址：香港大嶼山東涌達東路11號昂坪360東涌纜車站



香港展覽＋音樂劇7大推介【5】Go Museum《初夏の回憶》── 沉浸式走入數碼世界／人均$89＋免費餐飲優惠券

Go Museum推出全新主題《初夏の回憶》數碼科幻藝術展，以初夏時的陽光、蟲鳴帶你沉浸式走入數碼虛擬世界，這些事物在自然界就見得多，但通過數碼影像重新塑造成光與影的藝術，相信又是另一番體驗，非常適合與朋友一同在休閑的周末前往！另外，展覽位於山頂，還可以俯瞰到維港景色，安排作為山頂半日遊的行程也不錯！現有2人套票優惠，人均$89還包一張免費餐飲優惠券！👉🏻立刻購票

Go Museum｜獨家價二人入場

成人（2位）：$178｜人均$89｜原價$476

優惠有效期：即日至2024年8月31日

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開放時間：11:00-18:30（星期一至四）／11:00-20:00（星期五至日及公眾假期）

地址：山頂廣場2樓201



香港展覽＋音樂劇7大推介【6】ARTE M HONG KONG ── 自然元素藝術／沉浸式感官體驗

於韓國大受歡迎的沉浸式數碼藝術博物館ARTE MUSEUM在香港K11 HACC設立的特別展館「ARTE M HONG KONG」，主打自然元素藝術，自開幕以來已獲不少好評。展覽光影效果如夢似幻，配搭花香、海浪聲等自然景觀，創造嶄新的感官體驗！打卡非常靚之餘，還可沉浸在光與影的幻境之中慢慢放鬆身心，是假日不錯的減壓放鬆活動！👉🏻立刻購票

ARTE M HONG KONG 入場門票

價錢（1位）：$128

門票有效期：即日至2024年8月31日

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開放時間：11:00 - 18:00（星期一至五）／10:00-19:00（星期六、日）

地址：鰂魚涌英皇道728號K11 HACC 2樓



香港展覽＋音樂劇7大推介【7】香港世界美酒展 ── 超過500款美酒 低至65折

由香港葡萄酒商會主辦的香港世界美酒展將於8月24日舉行，美酒展將有超過30家參展商帶來超過500款的美酒供參觀人士品嘗！除了美酒，場內亦設有精品咖啡、茶法式甜點及法式美食專門店的攤位，展覽分為公眾區域及VIP區域，VIP區域可額外品嘗30多款來自著名酒莊的精品葡萄酒！喜歡飲酒人士千萬不要錯過！現有獨家優惠低至65折！👉🏻立刻購票

香港世界美酒展

（VIP）Gold Pass

價錢（1位）：$450｜原價$580

Red Pass

價錢（1位）：$250｜原價$380

展覽日期：2024年8月24日

👉🏻立刻購票

開放時間：12:00-20:00

地址：香港康得思酒店7樓宴會廳



更多美酒展詳情可看：

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