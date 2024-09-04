產後復原｜梁諾妍親授產後瘦身心得 分享患乳腺炎經歷

36歲梁諾妍（Inez）於年初為先生洪永城誕下細囡 Beryl，組成一家四口的幸福家庭，她更在不到半年時間就已經恢復靚靚身形。不過，原來Inez在產後曾患上乳腺炎，更因此導致要入院接受治療。相信有不少人都十分好奇，到底Inez有何修身妙法？身為「過來人」又有什麼貼士可以給準媽媽們參考？早前，Inez 抽空出席「01親子最愛生活品牌大獎2024」，並分享健康養生理念及育兒心得。



由《香港01》舉辦的「01親子最愛生活品牌大獎2024」，已於上週五（30日）順利圓滿舉行，邀得藝人梁諾妍擔任頒獎嘉賓。今年活動吸引了眾多親子品牌踴躍參與，3個獎項組別分別為「優質生活品牌」、「優質營養成長品牌」、「優質教育及教材機構」，競爭激烈，最終各個組別約有十個具實力的品牌脫穎而出，成為家長及專業評審最愛！

靚媽Inez 早前在社交平台透露患上乳腺炎，憶述當坐月經歷指，「相信大多數媽媽在坐月期間都會乖乖待在家中，不過我個性比較好動，陪月姨姨就建議我多出門走走。所以在產後的第二、三個星期，便開始了在屋企周邊進行復健散步。每天大概行半小時到45分鐘，亦要避免到人多的地方。」Inez 指，做運動不但可以增強身體的復元能力，又能做到去水腫、消脂的效果。

至於飲食方面，Inez 就表示，在坐月期間，一般的滋補湯水固然是不可或缺，不過她就會選擇以高蛋白質飲食為主，並減少進食澱粉。她認為，「其實澱粉碳水化合物只是令身體飽肚的食物，但如果只是為了飽肚還有其他更健康的選擇，所以就決定食少啲澱粉。」她又指，減少進食澱粉能有助減少水腫、改善皮膚狀況、更能延緩衰老。

梁諾妍（Inez）在產後不到半年就已經恢復原來身形（IG：@inez_leong）

產後的第六個星期，Inez在詢問過醫生的建議後，更開始恢復跑步的習慣。不過，Inez亦指，剛開始時亦只敢進行慢跑，一步一步重拾懷孕前的節奏，畢竟剛剛誕下了一個小朋友，所有事情都需要重新習慣。另外，為了恢復原來身形，在產後她亦嚴格遵守「168間歇性斷食法」，這才讓她能在不到半年時間內，恢復完美身段。

工作不定時 導致患上乳腺炎

梁諾妍（Inez）連發幾日高燒要入急症（IG：@inez_leong）

在今年5月，Inez就因為乳腺管阻塞而患上乳腺炎。Inez回想當時經歷指，正常來說孕婦每４小時就需要利用吸乳器吸一次人奶，然而由於工作關係，經常都會忽略了這個環節，最嚴重時曾試過連續兩天持續６、７小時都未能「泵」出人奶，到了第三天就開始發病。

Inez表示，由於生第一胎的時候亦沒有遇過這個情況，起初她還以為自己是染上了新冠肺炎。後來，多得一位同樣身為人母的朋友提醒，她才發覺自己可能患上了乳腺炎，半夜連忙趕到醫院就醫。

經醫生檢查後發現，果然是患上了乳腺炎。幸好，病情未嚴重到需要動手術，醫生便開了退燒藥給 Inez，叮囑她要多加休息，之後持續多日在高燒、低燒之間徘徊，Inez 的病情才慢慢出現好轉。

藉此機會，Inez 就提醒各位準媽媽，千萬不能因忙或嫌麻煩就忽略「泵」奶。另外，她又建議媽媽們直接親身餵哺母乳，亦可以減低患上乳腺炎的風險。

家庭新成員相處融洽 分配親子時間要有共識！

（IG：@inez_leong）

被問到細囡 Beryl 出生之後家中有何變化，Inez 就指，出乎意料之外的是，新家庭成員的加入非常順利，不但大囡Amber完全沒有「呷醋」，很願意接納妹妹，就連過往大囡出世時表現得十分躁動的狗狗Molly，今次亦表現得很冷靜。

Inez 表示，身為藝人，自己和先生都比較忙碌，但對於家庭時間的分配是絕不會忽視。夫妻倆人即使工作再忙，都會盡量抽空回到家中。她指，「我們都有共識，只要二人一有空閒時間，就一定會帶齊全家外出遊玩放鬆，減少囡囡們留在家中的時間，多點到屋外探索世界。」

大囡Amber即將升讀幼稚園，對於囡囡的學習環境，Inez 就表示，希望囡囡能在學業和運動都能全面發展的環境下學習，由於大囡Amber本身又比較好動，所以希望能培育她對運動的興趣，作多方面的嘗試。另外，Inez 本身是海外留學歸港，曾就讀國際學校，所以目前亦希望囡囡能入讀國際學校。