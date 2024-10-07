考試周｜針對熬夜健忘問題 中醫教煲3款安神 補腦 提升記憶力湯水

九月，新的學期即將開始啦！許多家長對此又喜又愁，喜的是孩子上學，多點個人時間；愁的是不僅要籌備一系列開學用品，還需要擔憂孩子專注力、記憶力，學業成績等，勞心勞神，導致自己也出現記憶力下降，神疲的問題。

本文作者：博愛醫院楊倩倩中醫師



中醫認為「腦為元神之府」。《說文解字》中釋「元」意為「始也」——是最根本精神意識所在，所以腦與「神」的關係密切，腦聰神安才可提升記憶力。然而腦的生理病理與心、肝、脾、肺、腎五臟休戚相關。

如果您和孩子時常專注力難以集中、記憶力不斷下降，不妨準備些補腦湯水，幫助自己和孩子大腦快速「充電」。 以下將詳述2種常見情況，並分享相關湯水。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

情況一：經常夜睡，導致心火旺盛而擾動心神，致使專注力記憶力下降。

蓮子玉米鬚瘦肉湯

材料：蓮子15顆（連芯）、玉米鬚10g、蜜棗1-2顆、瘦肉一塊

做法：先將蓮子浸泡變軟，再將剩下的材料洗乾淨，放入煲內，大火煮滾後轉小火再煮半小時。

情況二：小孩身型瘦小，經常遺尿，健忘，或伴有鼻敏感、氣短哮喘等慢性疾病，證為肺脾腎虛，氣血生化不足，導致心神失養。

核桃黑豆補腦湯

材料：核桃肉10顆、板栗肉10顆，黑豆20g、鮮山藥半條、陳皮1片、五指毛桃30g、半斤豬展肉

做法：所有材料去皮洗乾淨，放入煲內，大火煮滾後轉小火再煮一小時。

最後再附上一款簡易版養心安神茶水，方便日常飲用。

養心安神：枸杞黑棗桂圓水

材料：枸杞子10顆、南棗2顆、桂圓肉5-6顆

做法：所有材料洗乾淨，放入保溫壺中，用熱水焗泡30分鐘，即可飲用。

除上述湯水以外，平日也可輕揉百會穴，四神聰穴、印堂穴，局部刺激腦部氣血運行、提神醒腦。專注學業、工作之餘，也要認真進食一日三餐，適當放鬆，譬如出門散步，著重身心調養，方能做到「精神內守」、「形與神俱」。