親子好去處 | 長隆宇宙飛船必玩重點 1:1鯨魚骨/虎鯨BB/互動體驗

親子好去處 | 小朋友放假要放電，家長自然要預早搜尋好去處，本地遊樂場去到厭，北上安排親子玩樂節目亦有不少選擇。育有三孩的港媽在社交平台分享自己三日兩夜的長隆親子遊，指長隆宇宙飛船讓三個小朋友樂而忘返，更直指單是當中兩個遊樂重點《鯨奇宇宙》和《惊鯊黑洞》，有1:1真標本和好玩科普互動體驗，非常值回票價！

（資料授權：護士Vi媽三小火）



今個聖誕，我們登上長隆宇宙飛船，宇宙飛船是橫琴長隆比較新的全室內主題樂園，今次特別想分享宇宙飛船內其中兩個印象深刻的景點：《鯨奇宇宙》和《惊鯊黑洞》。

《鯨奇宇宙》看1:1鯨魚骨架 可愛虎鯨BB

看什麼鯨魚？這是看鯨魚標本和骨頭，人生總沒太多機會能看到這些特別的標本。對於鯨魚這類鯨目動物，極度需要倚賴聲音來作定位定航和互相溝通。除了塑化標本經典地展示鯨魚身體內部結構，展品還結合科技，燈光和投影，還原鯨魚心臟跳動、血液流動和製造聲音等等的生物解剖學。

掛在高空的1:1鯨魚骨架模式，驟眼看似科學館那些恐龍骨，但看清楚只有一條長尾骨，原來我們睇恐龍骨的機會，仲多過鯨魚骨，今次真係機會難逢。單單看到真實鯨魚標本和骨頭已經值回票價。往前行便會看到虎鯨/殺人鯨居住的水池，有條虎鯨BB淨係會跟住媽咪，就算冇看過看過表演都會喜歡上他們，很調皮的。

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《惊鯊黑洞》展鯊魚實體標本 科普元素互動體驗

和香港主題樂園裏的鯊魚館有什麼不同？除了多品種的活鯊魚，這裏有珍稀的實體鯊魚標本和將科普結合科技的互動體驗，鯊魚標本的肚裏甚至有多條未出生的嬰兒在肚子內，連魚眼睛也看到，感覺有點可憐… 鯨鯊是鯨還是魚？魔鬼魚的骨頭是怎樣？鯊魚身體組織切片是怎樣？這裏有種目不暇給的感覺！

宇宙飛船實在太好玩，等我再整理下攻略，跟住我玩，今次三日兩夜長隆親子遊，我又去多次海洋王國，今次終於睇到煙花！將會去珠海長隆的，記得睇海洋王國攻略！好多家長inbox都話勁好！

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長隆宇宙飛船

地址：珠海市香洲區橫琴新區長隆大道

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《文章內容獲護士Vi媽三小火授權轉載》

長隆親子酒店【1】長隆橫琴灣酒店(Chimelong Hengqin Bay Hotel)

長隆橫琴灣酒店（珠海海洋王國店）位於環島路與長隆大道交匯處東，近長隆橫琴國際馬戲城、海洋王國，出遊便利。酒店客房各具海洋特色，獨立的觀景陽台盡享開闊景觀，感受愜意與私密的住宿體驗。8間風味各異的餐廳及餐吧眾星羅列。令人心潮澎湃的橫琴灣水世界位於酒店海灘花園，設有刺激的滑道、親子水寨、百米漂流河等多個豐富的水上娛樂項目。

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長隆橫琴灣酒店(Chimelong Hengqin Bay Hotel)

價格：人均HKD$1,014( 連稅)

房型：度假套房，100平方米

地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519000

交通：橫琴站行車距離5.3公里（約12.0分鐘）

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長隆親子酒店【2】長隆酒店（廣州長隆野生動物世界店）(Chimelong Hotel (Guangzhou Chimelong Wildlife World))

酒店位於廣州長隆旅遊度假區中心地段，毗鄰長隆歡樂世界、長隆水上樂園、長隆飛鳥樂園和長隆國際大馬戲等主題樂園。交通便捷，多條園區穿梭巴來回長隆酒店和各大園區之間。長隆酒店作為大型的生態主題酒店，主要以熱帶區域的人文文化風情為主基調。客房的擺設裝修以客為主，温馨舒適，並有多種客房和套房類型選擇。酒店綠植圍繞，種類繁多，動物島置身於酒店之中，珍稀動物隨處可見。

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長隆酒店（廣州長隆野生動物世界店）(Chimelong Hotel (Guangzhou Chimelong Wildlife World))

價格：人均HKD$902(含稅)

房型：探趣親子房，50平方米

地址：漢溪大道東299號長隆旅遊度假區內, 番禺區, 廣州, 511430

交通：南村萬博站行車距離2.4公里（約9.0分鐘）

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長隆親子酒店【3】廣州奧園喜來登酒店(Sheraton Guangzhou Panyu)

廣州奧園喜來登酒店毗鄰5A景區廣州長隆度假區，擁有便捷的交通直達城市交通樞紐，約10分鐘車程抵達長隆度假區。酒店擁有3家風格別緻的餐廳匯聚中西美食，為您的味蕾帶來奇妙的美食之旅。24小時開放的健身中心包含設備齊全的健身房以及室內恆温泳池。讓您盡情放鬆、身心愉悦。

廣州奧園喜來登酒店(Sheraton Guangzhou Panyu)

價格：人均HKD$983(含稅)

房型：海底小縱隊親子主題單間套房，62平方米

地址：萬惠一路46號, 番禺區, 廣州

交通：南村萬博站步行距離490米（約7.0分鐘）

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長隆親子酒店【4】廣州長隆熊貓酒店(Chimelong Panda Hotel)

廣州長隆熊貓酒店坐落在廣州長隆旅遊度假區內，毗鄰長隆歡樂世界、長隆國際大馬戲、長隆水上樂園等主題樂園；酒店內設有連廊更可直達長隆歡樂世界以及長隆國際大馬戲，各園區與酒店間也設有穿梭巴服務。設計團隊以熊貓三胞胎原型作為主題元素打造出全新風格的主題度假酒店，外觀還原卡通片中童話王國的風格，整體建築生機勃發。店內的設計以卡通角色為元素，茶壺火車，卡通人物雕塑拍照區等，每一層樓都設計了眾多與孩子們互動的體驗裝置。

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廣州長隆熊貓酒店(Chimelong Panda Hotel)

價格：人均HKD$1,312(含稅)（包2天1晚三人無限暢玩3園、三張大馬戲門票）

房型：萌萌雙床房，36平方米

地址：番禺大道長隆旅遊度假區內, 番禺區, 廣州

交通：南村萬博站步行距離1.7公里（約25.0分鐘）

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長隆親子酒店【5】廣州星河灣酒店(Chateau Star River Guangzhou)

廣州星河灣酒店位於番禺大道北，從酒店出發約8分鐘車程可到達琶洲展館及長隆旅遊度假區。酒店以地中海城堡為藍本，設有室內、室外景觀雙泳池、健身中心，專業的室內網球場、室內羽毛球場。真粵中餐廳精湛的粵式盛饌，別有風情的意咖啡西餐廳提供國際美食，大堂吧為您精心烘培出令人垂延欲滴的甜品，佐以愉悦感受的雞尾酒。

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廣州星河灣酒店(Chateau Star River Guangzhou)

價格：人均HKD$934(含稅)

房型：盼酷小黃鴨親子主題房，60平方米

地址：番禺大道北1號, 番禺區, 廣州, 511430

交通：南村萬博站行車距離3.3公里（約8.0分鐘）

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