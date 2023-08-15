幼稚園開學2023｜細數10大幼稚園開學必備品 附詳細返學用品清單

暑假快要結束，而部份幼稚園於8月尾開學，家長們已經收拾好幼稚園返學用品了嗎？小朋友需要的物品何其多，包括返學鞋、書包、手巾、校服、水壺等等。小編為大家整合幼稚園開學10大必備品，好讓大家跟著清單收拾！



幼稚園返學必備品1. 名牌、姓名貼

家長可以為小朋友準備名牌或姓名貼，好讓他們分清楚自己的個人物品。萬一跟其他孩子對調，也比較容易尋回。很多地方也有提供客製化個人名稱貼紙，家長可以為小朋友設計相關款式。

幼稚園返學必備品2. 學生相

每年學校也會要求家長交學生相，家長需預先幫小朋友準備。

幼稚園返學必備品3. 返學鞋襪

返學鞋連同波鞋都是上學必備品，包括白色襪子、黑鞋及白色波鞋。有需要的話，可以在鞋裡招紙位置寫上孩子名稱，防止跟其他小朋友調亂鞋子。

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幼稚園返學必備品4. 替換校服、內衣褲及尿片（學習褲/戒片褲）約1～2套

幼稚園活動繁多，有體能活動也有美術活動，有時候進食時也會弄污衣服。爸媽應先為孩子準備替換衣物，以備不時之需。 而且，部份升N班及K1小朋友也會處於戒片階段，有些學校未必讓孩子穿著尿片，家長可以準備學習褲讓孩子更換。

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星級4D雲感腰圍、柔軟減少紅印 Power Lock 超吸力 鎖緊7杯尿量 (假設每杯尿量為30mL) 、超柔軟透氣呼吸層、柔韌不易變形、適合活潑BB、纖薄輕巧、12小時極致吸收力、臨床實証透氣度有助預防尿疹。

尺碼參考：中碼 適合6-11kg

尺碼參考：加大碼（適合12-17kg）

幼稚園返學必備品5. 打底衫、打底褲

家長需為小朋友預備內衣褲，以防突然需要更換，而材質以白色純棉質地、透氣度高的為佳。

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產品編號：455600(白色、灰色)

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幼稚園返學必備品6. 水壺

市面水壺設計繁多，建議家長選擇吸吮以及備有手柄的，幫助小朋友緊握水壺同時訓練口部肌肉。而且吸吮設計有助小朋友飲水時防止倒瀉，若孩子年紀還小，可以帶學習杯上學，不過需依據學校建議而定。水壺方面，可以選擇耐摔材質，使用年期較長。

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易握把手設計，使用方便，便於放入背包攜帶

卡扣式吸管蓋，開關簡單

柔軟的吸管，不會傷害到寶寶

適合年齡：7個月以上

容量：320ML

幼稚園返學必備品7. 紙巾及濕紙巾

準備紙巾及濕紙巾，方便孩子清潔及保持個人衛生。例如上課時未必能即時到洗手間清潔，濕紙巾就較為方便即時清理污垢。

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幼稚園返學必備品8. 手帕

小朋友活動量較大，時常會流汗。家長可以準備具透氣度又材質柔軟的手帕，方便孩子抺汗。

幼稚園返學必備品9. 牙刷

幼稚園上學會有午餐及茶點時間，幼稚園會讓小朋友刷巾，家長可為小朋友挑選軟毛乳齒適用牙刷，而牙膏則選香料味道較少的為佳。

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幼兒兒童牙刷，備有超級軟毛、小巧刷頭及防滑手柄，小朋友適用。

幼稚園返學必備品10. 濕毛巾及毛巾盒

比起濕紙巾，部份學校更推薦濕毛巾連毛巾盒，做到源頭減廢同時，也有助孩子進行即時清潔。