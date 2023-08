幼稚園開學2023｜細數10大幼稚園開學必備品 附詳細返學用品清單

暑假快要結束,而部份幼稚園於8月尾開學,家長們已經收拾好幼稚園返學用品了嗎?小朋友需要的物品何其多,包括返學鞋、書包、手巾、校服、水壺等等。小編為大家整合幼稚園開學10大必備品,好讓大家跟著清單收拾!



幼稚園返學必備品1. 名牌、姓名貼

家長可以為小朋友準備名牌或姓名貼,好讓他們分清楚自己的個人物品。萬一跟其他孩子對調,也比較容易尋回。很多地方也有提供客製化個人名稱貼紙,家長可以為小朋友設計相關款式。

幼稚園返學必備品2. 學生相

每年學校也會要求家長交學生相,家長需預先幫小朋友準備。

幼稚園返學必備品3. 返學鞋襪

返學鞋連同波鞋都是上學必備品,包括白色襪子、黑鞋及白色波鞋。有需要的話,可以在鞋裡招紙位置寫上孩子名稱,防止跟其他小朋友調亂鞋子。

Marks and Spencer 七對裝學校及踝襪 HK$99(白色)購買連結

Marks and Spencer 五對裝高棉舒柔褶邊學校襪 HK$99(白色)購買連結

Marks and Spencer 七對裝學校及踝襪 HK$99(黑色)購買連結

幼稚園返學必備品4. 替換校服、內衣褲及尿片(學習褲/戒片褲)約1~2套

幼稚園活動繁多,有體能活動也有美術活動,有時候進食時也會弄污衣服。爸媽應先為孩子準備替換衣物,以備不時之需。 而且,部份升N班及K1小朋友也會處於戒片階段,有些學校未必讓孩子穿著尿片,家長可以準備學習褲讓孩子更換。

Huggies鉑金裝Magic Comfort學習褲加大碼48片01網購 HK$182.5

Huggies鉑金裝Magic Comfort學習褲中碼31片01網購 HK$68.2

星級4D雲感腰圍、柔軟減少紅印 Power Lock 超吸力 鎖緊7杯尿量 (假設每杯尿量為30mL) 、超柔軟透氣呼吸層、柔韌不易變形、適合活潑BB、纖薄輕巧、12小時極致吸收力、臨床實証透氣度有助預防尿疹。

尺碼參考:中碼 適合6-11kg

尺碼參考:加大碼(適合12-17kg)

幼稚園返學必備品5. 打底衫、打底褲

家長需為小朋友預備內衣褲,以防突然需要更換,而材質以白色純棉質地、透氣度高的為佳。

Uniqlo 嬰幼兒 棉質網紋背心 [2件裝] HK$79購買連結

產品編號:455600(白色、灰色)

Marks and Spencer 五件裝純棉背心(2 至 16 歲)HK$149(白色)購買連結

Marks and Spencer 五件裝純棉背心(2 至 16 歲)HK$149 (黑白色混色)購買連結

幼稚園返學必備品6. 水壺

市面水壺設計繁多,建議家長選擇吸吮以及備有手柄的,幫助小朋友緊握水壺同時訓練口部肌肉。而且吸吮設計有助小朋友飲水時防止倒瀉,若孩子年紀還小,可以帶學習杯上學,不過需依據學校建議而定。水壺方面,可以選擇耐摔材質,使用年期較長。

Richell x Miffy 吸管式學習水杯320ml 7m+01網購 HK$147

易握把手設計,使用方便,便於放入背包攜帶

卡扣式吸管蓋,開關簡單

柔軟的吸管,不會傷害到寶寶

適合年齡:7個月以上

容量:320ML

幼稚園返學必備品7. 紙巾及濕紙巾

準備紙巾及濕紙巾,方便孩子清潔及保持個人衛生。例如上課時未必能即時到洗手間清潔,濕紙巾就較為方便即時清理污垢。

Johnson's 強生嬰兒多用途清爽柔濕巾 (100包)

原產地:中國

👉🏻👉🏻(萬寧)立即選購HK$36.9

👉🏻👉🏻(屈臣氏)立即選購 HK$24.9

Johnson's 強生嬰兒多用途清爽柔濕巾

Soondoongi順順兒頂級嬰兒濕紙巾(大)優惠裝 (70片 x 3包)

原產地:韓國

👉🏻👉🏻(萬寧)立即選購 HK$120

👉🏻👉🏻(屈臣氏)立即選購 HK$130

Soondoongi順順兒頂級嬰兒濕紙巾(大)優惠裝 (70片 x 3包)

幼稚園返學必備品8. 手帕

小朋友活動量較大,時常會流汗。家長可以準備具透氣度又材質柔軟的手帕,方便孩子抺汗。

幼稚園返學必備品9. 牙刷

幼稚園上學會有午餐及茶點時間,幼稚園會讓小朋友刷巾,家長可為小朋友挑選軟毛乳齒適用牙刷,而牙膏則選香料味道較少的為佳。

高露潔幼兒兒童牙刷2支裝 HK$42.90購買連結

幼兒兒童牙刷,備有超級軟毛、小巧刷頭及防滑手柄,小朋友適用。

幼稚園返學必備品10. 濕毛巾及毛巾盒

比起濕紙巾,部份學校更推薦濕毛巾連毛巾盒,做到源頭減廢同時,也有助孩子進行即時清潔。