幼稚園學費｜新界西元朗區加幅最高 3間幼稚加幅平均為72％

幼稚園學費2023/24學年！全港幼稚園陸續開始接受報名及進行面試，家長為子女選校時定必考慮到幼稚園學費，早前教育局公布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24學年》網上版，並列出全港幼稚園2022/23學年學費，家長選校前不妨每所學校加幅以及不同班別收費。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年》）



在2023/24學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，新界西區幼稚園學費大多都有加幅，增幅幅度由5%起跳，部份學校以雙位數百分比加學費，有些更多達30％，而當中最高加幅為76％（位於元朗區）。當中以元朗及葵青區幼稚園加幅幅度最大，普遍加幅達雙位數。

屯門區幼稚園加幅由個位數至33％，部份學校零加幅，最高加幅為34%（路德會富泰幼兒園）、33％（天后中英文幼稚園）、32.8％（雅麗斯英文幼稚園）。

元朗區幼稚園加幅達5至10％，部份幼稚園以20％起跳，最高加幅為76％（基督教宣道會錦綉幼稚園）、72％（珈琳中英文幼稚園）68％（英揚樂兒中英文幼稚園）等等。

葵青區幼稚園加幅以個位數至10％，部份學校以20％起跳，最高加幅為68％（荃灣商會鍾來幼稚園）、58％（荃浸石籬幼稚園）、50％（主蔭幼稚園）等等。

荃灣區幼稚園加幅普遍是個位數，大多都是零加幅，只有部份幼稚園加幅為雙位數，當中加幅最高為65％（藍如溪盛成皿教育基金邊耀良幼稚園）、25％（基督教安得兒幼稚園）。

不參加幼稚園教育計畫的學校，普遍加幅為5%，最高加幅為荃灣區25％（海濱方方樂趣幼稚園），元朗區16.7%（艾蒙特國際幼稚園）。