汗疹｜孩子皮膚痕癢出紅疹水泡？或非太乾燥　而是保暖衣服穿太多

近日秋老虎發威，許多人一流汗就覺得皮膚好癢，甚至長出一顆顆小紅疹。台灣國泰醫院皮膚科主診醫生羅陽說，這是常見的「汗疹」，主要原因為大量出汗時，汗水阻塞汗腺的發炎反應，摸起來有顆粒狀的粗糙感，又稱「痱子」。



孩子皮膚痕癢或出現痱子，或就是出現「汗疹」：（按圖了解）



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羅陽表示，汗疹可發生於任何年齡，又以嬰幼兒、老人居多。嬰幼兒的汗腺尚未成熟，長輩常因「有一種冷是祖母覺得冷」，讓小孩穿上過多衣物，導致汗水無法順利排出，悶熱出疹子。老人家則是皮膚老化，皮脂腺分泌及角質層保水功能跟着降低，變得敏感、一流汗就發癢。

汗疹有好發時間嗎？「全年都會，看流汗多寡。」羅陽表示，夏天溫度、濕度高，排汗量自然增加，容易反覆性再發。不過，冬天如果穿太多、質料不吸汗悶住，也會讓汗腺受到阻塞而形成汗疹。前胸、後背、腋下、胯下等部位因為衣物覆蓋住不通風，是主要患處。

汗疹有3種類型：晶狀汗疹、紅色汗疹、膿疱型汗疹；以膿疱型汗疹最嚴重，因癢感明顯，抓破皮可能有感染風險。羅陽提到，要預防汗疹發生，應保持皮膚乾爽、避免穿過多或緊身的衣服，且流汗後應立即擦乾，才能減少汗水留在皮膚表面的時間，杜絕汗腺阻塞。

晶狀汗疹：疹子像小水珠一樣透明，通常不會紅腫或發癢，病灶可能幾天或幾小時內消失

紅色汗疹：最常見的汗疹類型，呈現紅色小顆粒狀，偶爾會感覺到癢和刺痛

膿疱型汗疹：因真皮內的汗管阻塞，發炎程度更嚴重，產生膿疱



一般來說，汗疹在數日內會自然好轉，想盡快改善皮膚狀況，可注意洗澡溫度，使汗孔通暢。羅陽提醒，水溫不要超過40度，溫度高反而會讓皮膚釋放出搔癢感的過敏原。另外，使用溫和中性的沐浴產品，清潔力太強容易過度清潔、破壞油脂平衡，肌膚變得更緊繃乾癢。

汗疹雖然是常見的皮膚問題，不過長輩抵抗力較差、抓破皮易感染，若疹子一段時間未消退或出現膿包時，應諮詢醫生診斷，評估用藥治療。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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