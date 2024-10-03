發燒｜孩子3天不退燒？「7大徵狀」全中 幾乎都染「走路型肺炎」
撰文：中天新聞網
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台灣兒童急診科醫生謝宗學提醒，小孩若出現發燒天數大於3天以上、咳嗽越咳越厲害等7症狀，最後診斷幾乎是別稱「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。
謝宗學提到，最近只要出現：
．年齡大於5歲
．發燒天數大於3天以上
．咳嗽越咳越厲害，有時候微喘
．幾乎沒有流鼻水
．喉嚨不太紅
．看過2-3次診所，甚至已使用過抗生素，但症狀仍沒有改善，以及
．活力食慾正常或是稍微差，看起來不像重症患者
符合以上7點，一照胸部X光，常常出現類似圖片中「右下葉肺炎」的表現，最後的診斷幾乎是別稱「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。
謝宗學指出，比較麻煩的是現在黴漿菌肺炎，對於過去常用抗生素「日舒」（Azithromycin）效果不好，只能用四環素類抗生素（如Doxycycline ）治療。比起「日舒」只需要每日一次服用3天，「四環素類抗生素」則需要每日2次、至少服用7天以上，大幅增加治療時程。
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不過，謝宗學提醒，若孩子罹患黴漿菌肺炎，家長不需要過度恐慌，只有部分出現併發症的孩子需要住院治療，其他遵照醫生指示在家服藥，定期回診即可。
「對於無法吞嚥膠囊或劑量不足一顆膠囊的孩子比較辛苦」，謝宗學說明，因為「四環素類抗生素」膠囊內的藥粉很苦，家長需多費一點心力協助孩子按時服藥，這反而是治療黴漿菌肺炎中，另一個關鍵和挑戰。
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