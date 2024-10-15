流感疫苗｜1周前注射仍染甲流！醫生：最少「這時間」才有保護力

一名小學女童發高燒、小腿痠、咳嗽與喉嚨痛，確診甲型流感，這時陪診的媽媽表示，「上禮拜才打流感疫苗，怎麼今天還得？」台灣兒童感染科醫生點出關鍵，接種流感疫苗至少2周後才會產生保護力。



一名小學女童發高燒、小腿痠、咳嗽與喉嚨痛，確診A型流感。（Canva）

台灣兒童感染科醫生顏俊宇在Facebook專頁《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》中表示，該名女童出現發燒39°C，合併咳嗽、喉嚨微痛與小腿痠痛等症狀，被媽媽帶來看診，鼻咽快篩一驗確認「甲流中獎」。

女童媽媽在旁憂心表示，原以為女兒上周五才施打流感疫苗，應具有保護力，加上學校正準備辦運動會，孩子跑大隊接力腳痠很正常，沒想到還是確診了。

相關文章：感冒｜2歲半女童一個月睇15次醫生 或屬正常 但有5徵狀則要留神

+ 7

顏俊宇說明，一般打完流感疫苗，通常至少約2周後才會產生保護力；而有些人接種完2周後，可能因為抗體不足或型別不同，還是可能會得到流感，但至少可以減少流感重症的風險。

此外，目前針對流感輕症患者還沒有「公費」的口服克流感，若要治療，恐怕只能吃「自費」克流感或易剋冒，的確對荷包有點傷。顏俊宇呼籲，大家應盡快前往接種流感疫苗，趁着流感病毒還未大肆擴散前，才能獲得更完善的保護力。

【延伸閱讀，更多兒童發燒注意事項】



發燒｜5歲女童浸浴溺斃！即睇8大降溫須知 退熱貼、沖涼只能治標

+ 18

發燒｜體溫越高病得越重？燒得越耐免疫力越高？6大迷思逐一破解

+ 19

延伸閱讀：

離譜「1針2用」！台中流感疫苗「媽媽打完孩子續打」 衛生局回應了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】