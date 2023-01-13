初生嬰兒｜臉長紅疹、皮膚掉皮屑？未必是濕疹　或是脂漏性皮膚炎

皮膚表面紅腫發癢又會掉屑是脂漏性皮膚炎（Seborrheic Dermatitis）的典型症狀之一，也是現代人常見的皮膚疾病，不過你知道嗎？其實剛出生沒多久的嬰兒也有同樣問題。當寶寶小臉紅腫，皮膚上還出現點點白屑和黃色結痂是甚麼？

醫學審稿：聖宜診所（忠孝）皮膚科唐豪悅醫師／Hello醫師



嬰兒脂漏性皮膚炎是甚麼

脂漏性皮膚炎是指不明原因所導致的濕疹性皮膚疾病。無傳染性，好發於皮膚油脂分泌豐富部位，諸如頭皮、眉毛、胸部、頸部等，而成人病患通常會在患處發生紅疹、丘疹或水泡等病徵。

然而，嬰兒脂漏性皮膚炎並不具「濕疹性」反覆發作且出疹的特徵，因此不像成人一樣長疹子。普遍發病年齡通常在嬰兒出生後半個月到3個月之間，但滿周歲後症狀就會明顯改善。

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嬰兒脂漏性皮膚炎症狀

患有脂漏性皮膚炎的寶寶自臉部、頭皮、四肢等處，都會出現明顯的落屑性紅斑。而頭皮、眉毛、耳內或耳後的落屑則偏黃褐色或黃灰色，油性較高，因而得名「乳痂」（Cradle Cap）。乳痂一旦堆疊到一定厚度就會脫落。但較為嚴重者，乳痂則呈現偏厚且質地偏硬的情況，並延伸至四肢與軀幹部位如脖子、腋下、臀部股溝等，部分甚至會呈液狀滑落，看似「油到流湯」般。

嬰兒脂漏性皮膚炎成因 分娩大有關係

許多家長百思不解為何家裡的寶貝產生這樣的情況，雖明確成因至今仍待更多研究證實，但目前醫學上推測，可能是與母親身上的「男性荷爾蒙（雄激素）」有關。

當母親的男性荷爾蒙通過胎盤時，會刺激嬰兒的皮脂腺分泌，促使皮屑芽孢菌引發感染，導致皮膚發炎紅腫而產生皮屑並加劇油脂分泌，當皮屑、油脂與組織液互相沾黏、融合，最終便形成乳痂。

建議應先用水或油軟化乳痂後再去除，以免傷到寶寶的肌膚。

嬰兒乳痂別硬摳 軟化後再輕輕刮除

若寶寶罹患脂漏性皮膚炎該如何處理？醫師提醒，若硬把結痂摳掉，其實很容易傷到寶寶脆弱的皮膚，進而造成更嚴重的發炎反應。

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但對於許多在意的家長，醫師也建議，家長不妨於幫寶寶洗澡時，先以溫水和沐浴乳將身體潤濕後，再利用軟毛刷具將結痂慢慢刷除。不過若是較厚、較嚴重的乳痂，為避免直接刮除造成寶寶疼痛，可考慮使用如凡士林、植物油、礦物油、嬰兒油等溶劑，取適量塗抹於乳痂以利軟化，稍加等待後，便可以軟頭牙刷或者是細齒梳輕輕將乳痂刮除。

不過若刮除乳痂而造成傷口，將容易導致細菌或念珠菌感染，若寶寶確實發生感染症狀，醫師則可能採用抗生素或抗念珠菌的藥膏塗抹患部，以盡快消滅病原菌並繼續改善脂漏性皮膚炎症狀。

改善嬰兒脂漏性皮膚炎 保持乾爽為上策

建議家長們還是應讓寶寶的肌膚保持乾爽、勿過度悶熱，並使用清水或低刺激性的清潔用品為寶寶洗澡；同時，部分較敏感的家長若為寶寶過度清潔，恐怕反而提高罹患脂漏性皮膚炎的風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：寶寶臉長紅疹、皮膚掉屑？ 嬰兒脂漏性皮膚炎一次改善】

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