以為是大蒜！11歲女童網購卡通膠紙帶　竟印上大量男性生殖器圖案

中國遼寧省朝陽一名家長發現女兒買到的卡通文具紙膠帶竟然因印有男性生殖器圖案，氣憤報警並在社群平台爆料。這一新聞引發內地網絡熱議，有網友認為需要加強對兒童文具的監管，也有人認為比起遮遮掩掩不如做好性教育。



印有男性生殂器圖案的膠紙帶，竟可隨意在網上買得到：（按圖了解）



劉姓家長在小紅書爆料稱女兒賣的紙膠帶上有男性生殖器官的圖案。（微博截圖 / @荔叏新聞）

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據內地媒體《荔枝新聞》近日報道，網傳影片顯示，這位劉姓家長的11歲女兒所購紙膠帶來自「阿俏盲盒小禮袋」，其中出現男性的生殖器圖案令家長十分震驚，已報警並稱保留訴訟權利。

劉姓家長在小紅書爆料稱自己問女兒是否知道紙膠帶上的圖案是甚麼，孩子表示不認識，以為是大蒜，而紙膠帶品牌方「阿俏」回復稱他們只負責進貨，對此事並不知情。

據報道，該貼紙銷售商「杭州浪哲文化用品有限公司」自稱是文化傳媒公司，不具備生產資質，未參與組織生產，目前正在配合有關部門調查。相關生產商吳小姐回應稱，涉事紙膠帶為外貿尾單廢品，共有幾十卷，經中間商轉售後流通至市場，並就該事件向家長表示道歉。

這一新聞登上新浪微博熱搜後，有內地網友表示在外國旅遊時見過街頭賣生殖器相關的紀念品，但出現在面對兒童客群的卡通紙膠帶上極為不妥。還有網友質疑商家和官方監管不力，導致這些產品流入市場。也有網友表示這不足為奇：

．「看看淘寶上賣的各種擦邊球卡片沒人管，就知道有多麼氾濫了」

．「還是性教育太落後了」



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