性教育｜生仔更要擔心！父子共浴爸爸「一微小行為」媽媽大呼不OK

日前有一名網友在社交平台上發文表示，自己不解為何有人會說生兒子比較不用擔心，更補充生兒子反而會擔心沒把他們教好，並透露自己的丈夫和兒子一起洗澡時，丈夫總是站着淋浴，把水噴濺到兒子臉上，導致兒子哭喊不舒服，丈夫不以為意，覺得洗澡只是一下下，該名網友卻提醒這會造成孩子被侵犯時不敢求助，或者認同侵犯者的「只是一下下」，更可能以此為藉口侵犯他人，貼文引起網友認同。



一名網友在社交平台上發文表示，自己不解為何有人會說生兒子比較不用擔心，更補充生兒子反而會擔心沒把他們教好。（Canva）

該名網友在Threads上發文指出，自己不太懂有人會說生女兒得擔心很多，而生兒子比較不用擔心，更說明生兒子才反而要擔心沒教好他們。該名網友表示，自己有兩個兒子，丈夫總會跟他們一起洗澡，但是兒子都會哭喊，爸爸洗澡時水噴到他臉上，讓他感覺不舒服，也叫爸爸洗澡時不要噴到他，該名網友進浴室看才發現自己的丈夫洗澡時都站着拿蓮蓬頭沖身體，導致水四處噴濺，但丈夫拒絕坐著淋浴，並說：「沒關係啦，洗澡只是一下下」。

該名網友直指，此刻在這個空間，雖然沒有碰觸到身體的侵犯，但孩子的父親已在個人空間越界，兒子抗議遭受到的對待，卻被父親運用權威忽視，若兒子日後被侵犯將難以求助，因為連父親都不正視自己不適的感受，又或者相信侵犯者口中的「沒關係，只是一下子」，如同父親對他說的那樣；甚至主動侵犯他人，因為只有一下子，反正父親也說沒關係。該名網友語畢後，兒子的父親頓時語塞。

該名網友在文末更呼籲：

不要硬教孩子保護自己，孩子幼小，不見得有能力保護自己，而是要叫仗勢權威的人住手！

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網友們認同貼文中的教育方式：

．「我覺得你的觀念真的很棒耶！要從小教導別人『尊重界線』、『尊重他人意願』以及『尊重女性』，如果欠缺了這些，受害者永遠都會是被檢討的那一方」

．「我覺得很好，身體界線從小教起，自己和他人的身體都不能亂碰，因為確實不只女生會被侵犯，所以從小教導這雙方面的認知很重要，男生很小就會開始亂碰女同學胸部之類的玩笑（我從小學就有這些記憶），這種都要從家庭教育從小制止」

．「權威需要被打破，才能斷絕性侵、虐待」



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