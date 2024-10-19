數學題｜1條鐵軌長10米　鋪100米要多少條？答「10」老師就打交叉

中國網絡瘋傳一道小學題目，「一段長100公尺（米1）的鐵路，用10公尺長的鐵軌鋪，要多少根鐵軌？」孩子直覺作答「100÷10＝10」，認為答案是10根，結果卻被扣分。對此，老師解釋了。



網絡流傳一道數學題，家長不解孩子錯在哪，正解曝光後引發熱議。（翻網易）

根據內地媒體《網易》報道，有一位家長發現小學孩子的數學題被打叉，題目寫道「一段長100公尺的鐵路，用10公尺長的鐵軌鋪，要多少根鐵軌？」而孩子也列出算式「100÷10＝10」，回答10根，結果卻被扣分，她看了覺得孩子沒寫錯，於是跑去學校跟老師理論。

老師解釋，鐵軌共有2條，一條鐵軌要鋪10根，2條的話總共要20根，題目不光訓練孩子的算數能力，同時也考驗他們的邏輯思考。題目曝光後，掀起熱烈討論，有些家長支持老師的做法，但也有部分家長不以為然，覺得這種題目根本就是腦筋急轉彎，而不是數學題。

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