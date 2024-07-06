功課問題｜小學數學「9X4=36」被扣分！不是字太醜　高手親解原因

隨着小學的數學題越來越多元，不少家長也看得霧煞煞。最近，就有一位台灣網民發文貼出小學的數學題，抱怨小孩寫「9X4=36」但卻被扣分，也不知道錯在哪裏，因此發文詢問網友幫忙解答。貼文發佈出後，立刻釣出許多高手現身說話。



近日，一名網民在Facebook群組「爆料公社」發文並曬出一張小學數學考卷。考卷題目寫道「有38顆果凍，發給9個學生，每個學生分到4顆，還剩下幾顆果凍？」，然而小孩將答案寫下「9X4=36」，結果卻被老師扣分。

小孩答案寫下「9X4=36」卻被扣分。（Facebook / @爆料料公社）

事主看了後相當不解，抱怨「現在國小數學怎麼這麼難？到底錯在哪裏？可否請數學高手解答一下」。

消息曝光後，就有不少網友猜測可能是字體太亂：

．「字太醜被圈起來？」

．「那是7還是9..整大題只扣部分分數，應該是字太醜」

．「會不會可能是數字太潦草被針對」

．「寫太醜，老師9看成7吧」

．「我覺得是9寫得像7，如果大考以後這樣寫剛好改題老師改到很累他一定扣分」



另外，貼文也釣出高手解答，指出問題是出在：

．「順序問題」

．「被乘數和乘數的概念！題目是問你幾顆？所以被乘數要是顆數！」

．「單位的順序問題，量詞要放前面，所以是4（顆）x9（人）=36」

．「乘數和被乘數放錯，因為他最後求的是顆！所以4要放在前面！」



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