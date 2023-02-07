小學功課｜「九十九」猜一字？9題猜燈謎考起爸爸　網民幫忙解答

元宵節具有代表性的活動之一就是「猜字謎」，不少孩子的功課也會應景有猜字謎的作業。



近日就有一名父親在網絡上發出求救文「請求網友幫幫忙」並貼上一張有九道謎題的學習單。

一連9題「猜燈謎」題目，確實不是容易解答吧！（按圖了解）

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小學生「九道猜謎題目」考倒眾人

一名男網友在Facebook發文貼出功課，上面寫着農曆一月十五日是元宵節，人們除了吃湯圓賞畫燈，還會有猜燈謎的傳統習俗，並亮出9道題目，分別為：「窗戶裏有羽毛」、「三個人去日本」、「一隻狗兩張嘴」、「山上還有山」、「人都到了」、「九十九」、「打雷不下雨」、「人站在門旁」、「好大的羊」。

該文一發後，立刻就有網民幫忙解答：

． 「山上還有山看起來最簡單XD是『出』」

． 「人站門旁『們』動點腦，很好解」

． 「人都到了感覺也可以是『倒』」

． 「窗戶裏有羽毛=扇」

． 「一百減一＝九十九 ，百減一＝白」



也有網民笑稱：

． 「抄別人的就好啦！台灣人最愛用抄的」

． 「厚……作業不自己寫？……」

． 「Google很好用哦」

． 「三個人去日本是三碗迪卡嗎」

． 「自己的寒假作業，自己寫」

． 「春節作業沒寫現在才來求救嗎」

． 「自己的功課自己寫」

． 「上網Google都有」



神人公布九道題目解答

最後也有網友公布所有答案：

「窗戶裏有羽毛-扇、三個人去日本-春、一隻狗兩張嘴-哭、山上還有山-出、人都到了-倒、九十九-白、打雷不下雨-田、人站在門旁-們、好大的羊-美」



讓網友紛紛表示：

． 「真的強」

． 「我有幾個想超久欸，大家真的太強了吧」



事主也更新貼文表示：

「謝謝大家幫忙」



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