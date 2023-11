充滿爭議的數學題！ChatGPT也答不準　全因題目這個英文字搞事…

加入生活素養的議題,讓不少小學考題直接難倒父母,這裡就有一道數學難題,讓爸媽頭痛不已!



相信不少爸媽面對孩子的課程,總會有「怎麼越來越難」的疑問!

根據外媒報導,一條小學生數學題目在Twitter上,就引起了廣泛的討論和爭議。網友@yawdmontweet發文問到,「哪個時間最接近午夜(What is the closest time to midnight?)」,

A. 11:55a.m.

B. 12:06a.m.

C. 11:50a.m.

D. 12:03a.m.



(X截圖 / @yawdmontweet)

大多數人認為答案是D,因為4個答案和12點的距離分別是5分鐘、6分鐘、10分鐘和3分鐘,因此是D最接近。不過,這樣回答似乎忘了11:55am和11:50am數分鐘後的正午是12pm,而不是午夜。

題目中的「to」,引發爭論

然而,也有人提出了另一種觀點。

他們認為題目中的「to」表示向前,意味着找到離午夜最近的時間,因此答案應該是A選項的11:55 a.m.。因為時間只能往前走,不能倒退,所以12:03 a.m.雖然時間差最短,但並不能算是最接近午夜的答案。

就有人利用「to」和「after」的方式來舉例,說明了這個問題中「to」應該表示向前,而不是之後。舉例說到,如果你上夜班且快遲到了,告訴老闆我會「盡可能準時抵達」,這個說法暗示着你會儘量提前到達公司,而不是稍微遲到。

在此邏輯下,有不少人認為A才是正確答案,因為如果向前數至下一個午夜,A最快數到,因為時間不會倒轉,B和D都已經過了午夜。

ChatGPT的答案,是D

但是也有人反駁說,問題問的是「最接近」,而不是「時間順序」。有趣的是,網民也分成兩派來解答!

除了問題中的「to」有「向前」的意思來思考,有網民表示,自己問了人工智慧ChatGPT,得到的答案是D。

總而言之,這個看似簡單的數學問題,確實引起不小的解讀和討論,不過,它也提醒了孩子在解題時,真的要注意單字的應用和語意上的理解,但對大部分小學生來說,真的不容易啊。

