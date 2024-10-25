小三兒子返學搭錯車　幸得司機、乘客襄助！媽媽FB發文尋人講多謝

台灣一名就讀小學三年級的男童日前搭公車去學校，途中司機和一名女乘客發現他搭錯車，連忙替他查路線，司機還給了他30元台幣車資，最後才順利抵達學校。男童回家後告訴媽媽，並畫了張卡片感謝司機，母親也在Facebook發文尋人。



男童畫了一張卡片感謝司機。（Facebook / @「我是永和人」群組）

男童母親在Facebook「我是永和人」發文指出，兒子早上在雙和醫院站獨自搭乘F513公車去上學，但卻遲遲未抵達學校，因而詢問司機。司機發現男童搭錯方向，連忙幫他搜尋路線，一旁的女乘客見狀也熱心幫忙。

事發當下，司機借手機給男童，要他打電話給媽媽報平安，見男童身上沒有帶錢，還特地拿了30元給他搭車去學校。隨後，女乘客陪着男童在國立台灣圖書館下車，帶他去搭57號公車，男童才得以順利抵達學校。

男童回到家後，向媽媽說明事情經過，母親聽完很是感動，在Facebook發文，希望可以找到這2名好心人，當面謝謝他們，也把錢還給司機；男童也畫了一張卡片致謝，上面寫道「司機叔叔，謝謝你，祝你一生平安」，旁邊還臨摹畫出當時公車的圖案跟一顆愛心，網友們看完大讚司機暖舉，直呼世間溫情難能可貴。

母親之後也在留言區表示，已經找到這名呂姓司機了，想當面道謝，對方客氣回應，「不用了啦，平安順利到學校就好，謝謝弟弟的心意，不要客氣。」

司機謝謝弟弟的心意。（Facebook / @「我是永和人」群組）

【延伸閱讀，更多好人好事】



這種溫柔是真心的！男童誤把富翁視為露宿者 將僅有1美元全給他

+ 3

姐弟不夠錢買蛋糕送給父親 暖心夫妻一個善意大話讓他倆笑着回家

+ 9

延伸閱讀：

影/一開門就被性侵！韓網美趙芮梨慘遇跟蹤狂 遭「埋伏13小時」畫面曝光

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】