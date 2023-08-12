產檢｜那些超聲波照片怎看得懂！這醫生決定花創意幫助每位準爸媽

日本一位婦產科醫生，深知許多準爸媽很難理解超音波影像，所以只要孕婦到他那裏做超音波檢查，他每次都會送上二張超音波影像。一張是原始的影像，另一張則是他加工過後，添上加筆畫上的影像。實在太貼心了！無數網民表達認同。



產檢中都會進行超音波檢查，醫生可以藉此獲得許多訊息，對於確保孕婦和胎兒的健康有着關鍵的作用。許多準媽媽準爸爸也都期待了透過超音波，一窺胎兒在媽媽肚子裏的樣貌。

但問題是，一般人不像醫生這麼專業，累積了無數影像資訊判讀的經驗，所以可以咻咻咻馬上懂得腹中胎兒的情況。有時候，真的很難看懂寶寶的樣貌、姿勢和器官，通常都必須透過醫生的解說才能一知半解，往往還是似懂非懂。然後，會拿着醫生列印出來的超音波影像，回家端詳再端詳。

這位婦產科醫生的舉動也未免太貼心了吧！（按圖了解）

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畫出胎兒的面容

日本有一位婦產科醫生今井賢，他深知許多準爸媽很難理解超音波影像，所以只要孕婦到他那裏做超音波檢查，他每次都會送上二張超音波影像。一張是原始的影像，另一張則是他加工過後，添上加筆畫上的影像。有時候，他還會用紅筆在臉頰處畫上小小的腮紅，這實在太有趣也太貼心了！獲得無數網民點讚好評，表達認同。

希望讓孕婦感到開心

今井賢在自己的Twitter公開了其中兩張超音波影像，收到了意想不到的大量留言！讓他特別又發文，表示非常感謝大家的肯定。他說這樣畫一畫，讓家長看的懂，其實對他來說是一件出奇簡單的事，但這樣會讓孕婦開心，所以他也因此感到很開心。

從許多網民的回覆中，可以發現許多人真的看不懂超音波，感覺就是黑黑白白的線條，一位網民提到：「我的先生常常因為工作無法陪我產檢，回家後，我拿出超音波影像給他看，但即使我努力解說，他往往也無法理解，更別說連我都不太理解了。」這也是許多爸媽往往會在胎兒夠大時，進一步做3D超音波、4D超音波的原因。實在是太期待見到寶寶了！所以今井賢醫師的做法，才會讓網民紛紛表達感謝。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這位婦產科醫生爆紅！每次產檢都會送孕婦二張超音波影像，一張畫出寶寶模樣，還會畫上小小腮紅，超暖】