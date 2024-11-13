新生嬰兒黃疸須治療？ 了解成因、護理方法媽媽可以這樣做

新生嬰兒黃疸是一種常見情況，由於嬰兒身體積聚過多的膽紅素而產生的現象， 患者的皮膚及眼白會呈現黃色。

（資料來源：衛生署家庭健康服務）



嬰兒出生後，所需的紅血球數量比胎兒期少，因此紅血球分解會暫時增加，並產生膽紅素。由於初生嬰兒的肝臟未完全成熟，不能及時處理積聚的膽紅素，便會出現新生嬰兒黃疸。新生嬰兒黃疸一般會在出生後第二至第三天出現。大約到兩至三個星期，嬰兒的肝臟能有效地處理膽紅素，黃疸便會減退。

黃疸影響嬰兒健康？

對大部分的寶寶來說，新生嬰兒黃疸不會影響健康。但若膽紅素達至甚高水平，便有可能損害嬰兒的腦部。若你的寶寶有以下情況，膽紅素會相對較高，包括早產、餵哺情況不理想、葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症與母親的血型不吻合。

寶寶有黃疸怎麼辦?

確保寶寶有足夠的奶量，避免脫水。你可以從寶寶一天的大小便數量和質量得知。由於黃疸在出生後的首數天會持續上升，因此出院後要盡快帶寶寶到母嬰健康院或家庭/兒科醫生跟進黃疸。醫生會安排跟進嬰兒的情況，如有需要，寶寶會被轉介往醫院接受檢查。

新生嬰兒黃疸需要治療嗎?

很多嬰兒都無須接受治療，隨着肝臟慢慢成熟，黃疸便會漸漸消失。不過，當膽紅素過高或急速上升時，嬰兒便要到醫院接受適當的治療，例如光線治療，俗稱「照燈」。不過，讓寶寶曬太陽不是減輕黃疸的適當方法，治療黃疸須在醫護人員監察下進行。

（圖片來源：photoAC）

寶寶有黃疸，媽媽可以繼續餵哺母乳嗎?

寶寶有黃疸，媽媽也可以繼續餵哺母乳。因為無論吃母乳或配方奶，初生寶寶都可能有黃疸的。只要寶寶吃得足夠，大小便的數量和質量以及體重增長都正常，便無須停止母乳餵哺或添加配方奶。有部分吃母乳的寶寶黃疸會持續一段時間，通常在兩至三個月內自然消退，稱為「母乳性黃疸」。這種黃疸一般較輕微，不會對寶寶的健康構成影響，因此無須轉用配方奶。

寶寶黃疸還未退，媽媽可以做什麼?

若大便顏色轉淡、黃疸持續超過兩至三星期或退卻後再次出現，便需要帶寶寶見醫生或回母嬰健康院檢查。醫生替寶寶檢查後，如有需要，會轉介到兒科專科作進一步檢查，以排除一些肝臟或膽管的問題。

什麼是葡萄糖六磷酸去氫酵素（G6PD）缺乏症? 如何知道寶寶是否有G6PD缺乏症?

萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症是一種遺傳病。患者的紅血球在以下情況會大量分解，造成嚴重黃疸：如服食某些中西藥、接觸臭丸、進食蠶豆等。在香港公立醫院出生的嬰兒都會接受臍帶血的測試。倘若驗出嬰兒患有G6PD缺乏症，家長通常會於出院前接獲通知。