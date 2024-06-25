心痛！針頭「1.5厘米導管」斷於嬰兒血管裏　隨血液流動5年才取出

陝西一名5個月大的嬰兒動鼻淚管手術時，因護理師操作不當，導致點滴針頭最前端1.5cm長導管斷在血管裏，隨血液流動長達5年時間，近日才終於取出。



此前動手術取斷管失敗，孩子頭上留下長10厘米疤痕。（微博截圖 / @封面新聞）

據《大風新聞》報道，2018年12月，5個月大的孩子在榆林市星元醫院進行鼻淚管手術不慎感染，打點滴時又發生拔留置針操作不當，導致軟管斷在血管裏，雖經一次手術未能取出，還在孩子頭部左側留下一道長10cm疤痕。醫生判斷，針頭導管已隨血液流動漂移。

5年多過去，針頭一直找不到，直至2023年10月，在首都醫科大學附屬北京兒童醫院就醫時，終於找到針頭位置，已流至左側面部腮腺位置。此前涉事醫院一直以借款形式給患者看病費用，今年3月，孩子父親白海海再找醫院借錢時遇阻，院方稱截至5月已借出19.9萬元人民幣。

此事經媒體報道，院方隨即改變態度，稱願意協調北京醫院，幫孩子手術取出針頭，並於6月20日下午，經過3小時手術，順利將血管裡的留置針頭取出。

事發5年，近日才將點滴針頭最前端1.5cm長導管取出。（微博截圖 / @大風新聞）

白海海向記者表示，「就是在北京兒童醫院做的手術，這次星元醫院派人跟我們一起過來的。手術做完到下午5點多了，等的我緊張死了」，如今終於將卡在孩子頸部左側深處血管中的留置針軟管取出，一家人終於可以放心。

星元醫院負責人則表示，和家屬溝通後，聯繫首都醫科大學附屬北京兒童醫院專家，醫院派人陪同家屬、患兒一起去北京就診。6月20日下午通過手術取出了留置針頭，「後續賠償等事宜會通過司法途徑解決」。

相關新聞一度登上內地網絡熱搜，網民紛紛留言心疼孩子和其爸媽：

．「流經心臟時，沒滯留在那裏，萬幸」

．「這五年父母承受了多大的精神壓力啊」

．「真是福大命大啊！這麼小的孩子，命大，總算挺過來了」



也有人批評涉事醫院：

．「我覺得是這家醫院整體的問題，要不然不可能連續發生事故」

．「建議對護士刑事起訴」



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