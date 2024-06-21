兒童哮吼｜台灣新冠重燃！半歲嬰兒確診咳到似狗吠　有3症狀別拖

新冠肺炎回來了，台灣確診數相較前一周翻倍！沒想到，竟出現5月大的嬰兒確診新冠，咳嗽聲音像狗吠，送加護病房搶救。這一波新冠，家長要注意了，醫生示警，孩子出現「3症狀」快速就醫。



台灣彰化秀傳急診兒科醫生黃士倫在Facebook指出，一名5月大的嬰兒確診，甚至引發「哮吼」，咳嗽嘶吼聲，血氧量降到降到90%（正常為95～100％），跟媽媽討論建議收至PICU兒童加護病房。

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黃士倫提醒，「兒童哮吼」好發於6個月到3歲大之間，典型症狀包括：

．有像狗吠聲的咳嗽

．吸氣性喘鳴

．聲音沙啞及呼吸困難



黃士倫直言，在新冠肆虐前，哮吼較常見於2-3歲的兒童，如今年齡大幅度下降，6個月大-3歲為好發族群，尤其以Omicron變種病毒為甚，治療上也似乎比起的哮吼，需要更多的住院天數以及住院的照護。

若孩子有出現這3症狀，家長可要注意了！黃士倫指出，孩子呼吸喘伴隨血氧下降、活動力下降，或者胃口變差，都要立即就醫。

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