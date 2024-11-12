碘｜你有攝取足夠的碘嗎？含碘量不足 或會損害嬰兒腦部發展

碘｜你有攝取足夠的碘嗎？根據衞生署衞生防護中心非傳染病處的2020-22年度度人口健康調查結果，15–84歲人口的尿碘濃度中位數顯示整體碘攝取量不足，其中懷孕和哺乳期婦女的碘攝取量整體上不足。碘不僅是人類必需的營養素，在心血管功能、消化功能、新陳代謝、生長發育等起着重要的作用。同樣地，若懷孕和哺乳婦女缺乏碘質，會損害胎兒和嬰兒腦部發展。

資料來源：衛生署家庭健康服務



碘對人體有甚麼功效？

碘是組成我們甲狀腺素不可缺少的部分，甲狀腺素影響大部分人體系統，如心血管功能、消化功能、新陳代謝、生長發育等。因此，碘是人體系統發展上必需的營養素，以至可以讓甲狀腺素維持在正常水平。同樣地，神經系統發育必須依賴甲狀腺素，因此，在懷孕及哺乳期，孕婦需攝取足夠的碘以確保胎兒腦部發展完整。

懷孕及哺乳婦女 須預防碘攝入不足

若我們缺乏碘，甲狀腺會加倍運作以維持甲狀腺素於正常水平，因而會變得脹大而出現甲狀腺腫的現象（俗稱「大頸泡」）。若持續攝取碘不足，甲狀腺素分泌減少，便可能引致甲狀腺功能低下症，出現反應緩慢、肥胖、月經紊亂、流產、不孕等症狀。

而女士在懷孕或哺乳期間缺乏碘質，不僅會損害胎兒和嬰兒腦部發育，情況嚴重更可能導致兒童智力受損。同樣地，母乳的含碘水平會受到媽媽的飲食影響，因此，碘對懷孕及哺乳婦女極其重要，在整個懷孕期間，媽媽需要攝入足夠的碘，讓胎兒在足夠甲狀腺素和碘質的環境下發育。

懷孕和哺乳婦女對碘需求大，每天應攝入250微克的碘，且不宜多於600微克碘，通常一般的飲食較難達到她們每日的平均所需。因此，建議她們每天服用含至少150微克碘的補充劑，及選吃碘質豐富食物作為均衡飲食的一部分。

從飲食中攝取足夠的碘

為確保在日常生活中有攝取到足夠的碘，我們應保持均衡飲食，選擇碘質豐富的食物，如海魚、海產 、雞蛋、牛奶及奶製品、紫菜、海帶，避免高鹽或高脂肪的產品。其次，採用蒸或少油炒的方法烹調食物，能夠有助保存食物中的碘，例如甲殼類海產（如蝦、蟹）亦宜原隻烹煮，以減少流失碘。我們亦可以選擇以加碘食鹽代替一般食鹽以降低患上高血壓的風險，但請緊記確保每天食鹽的總攝入量少於5克（1茶匙）。

食物的平均含碘量：

雞蛋 1隻（約63克）；18微克

零食紫菜 1克；34微克

脫脂牛奶 250毫升；20微克

紅衫魚 100克；36微克

乳酪 100克；29微克

馬頭 100克；35微克

大花蝦 100克；44微克

罐頭沙甸魚 100克；19微克

青口 100克；140微克

大眼雞100克；18微克