一歲起懂說簡單單字 言語治療師教日常10招提升BB說話能力

一般來說,幼兒會於大約一歲開始說單字,通常第一個會說的單字是幼兒熟悉的人物或物件的名稱,例如爸、媽、餅、波等。經常會有家長問我,小朋友還未會說話該怎麼辦?以下提供一些可以於日常生活進行的方法,以提昇寶寶的說話能力。

本文作者:言語治療師媽媽Miss Carley



日常生活十招提升BB說話能力

1. 跟從興趣

觀察寶寶正在留意及感興趣的東西,再與寶寶描述該事物。

2. 模倣寶寶

家長模倣寶寶發出的聲音,以引起他的注意及溝通動機。

3. 唱兒歌

以寶寶的名字作為兒歌的歌詞,例如 This is the way Hayley washes her face,並於日常生活中反覆和寶寶一起唱歌。

4. 填充完句

多說出一些熟悉語句如玩玩具車時說one two three go,下次媽媽可以只說出one two three讓寶寶說出go。

5. 給予選擇

於日常生活中多給予寶寶不同選擇,如「你想要餅定麵包呀?」以提昇寶寶的理解能力及鼓勵他嘗試回答問題。

6, 製造錯誤

於日常生活中製造錯誤,例如給寶寶吃水果時故意不給他餐具,以鼓勵他開口要求

7. 製造有趣聲音

和寶寶玩玩具時扮不同聲音,例如不同動物及交通工具的聲音,並鼓勵寶寶模倣。

8. 身體語言

家長平日說話時,可以加上動作,例如手指放在嘴邊代表吃東西,令寶寶更易理解其所意,同時鼓勵寶寶模倣動作。

9. 製造溝通機會

把寶寶想要的東西放在看得見但他拿不到的地方,以鼓勵他開口表達自己所需。

10. 多做口部肌肉運動

和寶寶多做口部肌肉活動,例如吹泡泡、吹紙碎、郁動舌頭等,並於過程中製造不同聲音。

家長可以多運用以上方法提昇寶寶的溝通能力,如果已經嘗試以上方法而寶寶到了歲半還未能說出任何有意義的單字的話,就記得要尋求專業意見了!

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》