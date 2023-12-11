學好英文先要提高語音意識 言語治療師教三招培養小朋友語音意識

撰文：阿言
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語音意識 (phonological awareness) – 聽起來好像是很高深的學術名詞，但其實並不然。簡單來說，語音意識是指對語音 (包括音節 -- syllables 及音素 -- phonemes) 結構的認知、聆聽、辨認及操控能力。
本文作者：言語治療師媽媽Miss Carley

例如，小朋友懂得把vegetables 這個單字分割成 ve-ge-ta-bles 四個音節、把 cat 這個字分成 ca-ah-tah 這三個音素，這些都是語音意識中的重要技巧。

不少研究指出，兒童的語音意識和英文閱讀能力有莫大關係。而從小培養孩子的語音意識，更能夠提高他們學習英語的能力。那麼如何提昇小朋友的語音意識呢？以下提供幾個簡單的遊戲，家長不妨多和小朋友玩玩。

利用居家遊戲提升小朋友語音意識

1. 善用音樂及樂器激發學習動機

家長說出包含兩個或以上音節的英文單字，如 pretty (兩個音節)、beautiful (三個音節)、caterpillar (四個音節)、electricity (五個音節)，請小朋友用樂器跟著每個音節的節奏製造聲音，並說出該英文單字的音節數目

家長請小朋友指出一些英文單字的第一個音，如phone 的第一個音是 /f/，chip 的第一個音是 /ch/

家長說出簡單音素，請小朋友把這些音素合併成為一個英文字，如 /f/ /i/ /sh/ -- fish，/h/ /o/ /t/ -- hot

家長教小朋友以不同音素組合成不同生字，如問小朋友 “bat” 沒有了 “bah”音會變成甚麼字？(答案︰at) ， “hand” 中的 “ha” 音換成了 “bah” 音會變成甚麼字？(答案︰band)

2. 以唱歌或說故事形式提升語音意識

以唱歌或說故事形式教小朋友押韻 (rhyming) 的概念，如 dog/frog/log、duck/ truck/ luck等，以下提供三段相關故事及歌曲影片給各位參考︰

Hands, Hands, Fingers, Thumb：https://www.youtube.com/watch?v=K7wlDHzuZKY

Ducks in the Truck：https://www.youtube.com/watch?v=jdbTiG6lbyY

Rhyming is so easy：https://www.youtube.com/watch?v=UfrXW2q1M38

如果家長可以把握六歲前讓小朋友好好掌握語音意識的技巧，對其串字、閱讀、發音等都會大有幫助，上小一後學習英文就更能事半功倍了。

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》

言語治療師媽媽Miss Carley
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