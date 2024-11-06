禁很難便要設時間！2至5歲每天睇電話超「這時限」可影響腦部發展

撰文：聯合新聞網
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三Ｃ保母省事方便，但專家警告，如讓幼兒長期獨自使用三Ｃ產品，除了造成過動、注意力不集中等問題，還可能影響腦部發育，腦容量減少，增加發展遲緩、反社會人格等風險，甚至在青少年時期引發網絡成癮。

幼兒長期獨自使用三Ｃ產品，除了造成過動、注意力不集中等問題，還可能影響腦部發育，腦容量減少，增加發展遲緩、反社會人格等風險，甚至在青少年時期引發網絡成癮。（Canva）

台灣小兒神經醫學會早前舉辦第四屆兒童發展學術研討會，台北護理健康大學聽語系主任翁仕明以「幼童早期過度使用三Ｃ產品的長期神經發展」為題，發表專題演講，他說，許多家長離不開三Ｃ產品，孩子耳濡目染，但幼童十歲前處於大腦成長、發育、神經相互鏈結等高峰，如長期沉浸於短影音、遊戲中，容易導致其過動、注意力不集中。

「三Ｃ可說是現代鴉片」翁仕明表示，在三Ｃ保母環境下長大的孩子，到了青少年時期容易網絡成癮，外國研究證實，網絡成癮問題如同酒精成癮、藥物成癮，很難戒斷。家長應及早關注幼童使用三Ｃ產品的頻率，避免積重難返。

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台灣新竹馬偕兒童醫院兒童神經內科主診醫生柯信如表示，三Ｃ產品對於零歲至學齡幼童來說，其影響為全面及負面的，可能造成語言發育遲緩，連帶閱讀、理解、認知等能力下降，數學表現也較差，可能出現自閉、過動等情緒行為，甚至反社會人格。

她曾收治一名三歲無法與人溝通的小朋友，祖父祖母隔代教養，平時家裏開着電視，或是讓孩子觀看手機影片，長期下來，孩童不哭不鬧，就醫確診為發育遲緩。經強烈建議，別讓孩子看電視及手機螢幕，家長多陪伴聊天、運動，二個月後，他說話及溝通能力明顯提升。

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18個月以下不應使用

如何限制幼兒使用三Ｃ產品？翁仕明表示，美國兒科醫學會建議，十八個月以下幼兒不應使用任何三Ｃ產品，二至五歲幼童每天使用一小時為限，五至六歲為斟酌使用。

他以家中就讀小四的孩子為例，平均每天自行使用手機的時間僅十分鐘，內容均由大人篩選過，藉此降低三Ｃ的負面影響。

讓孩子養成運動習慣

台北教育大學特殊教育學系系主任詹元碩建議，家長應試着讓孩子養成運動習慣，且最好為團隊運動，研究證實運動可提升大腦神經適應調節、活化大腦功能連結。也可參觀博物館、美術館，藉此改善焦慮、抑鬱，並提高抗壓性。

「打不贏，就加入」詹元碩說，現代人離不開數位生活，無法避免兒童接觸三Ｃ產品，家長應該多陪伴孩子，切忌讓幼兒獨自使用三Ｃ，另將體感遊戲結合運動，設計成為跳舞機、太鼓達人，讓孩子邊跑、邊跳、邊闖關，就能遠離數位成癮。

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