來賓拿小S女兒「做榜樣」遭阻止！小S解釋原因　盡見她育兒智慧

儘管我們都知道比較不好，也時常這麼開導孩子，但你是否無形中拿孩子和別人比較了？有時候，父母只是無心之語，卻可能造成孩子的心理小創傷。



父母不應該比較

身為父母，沒有人是容易的，尤其身在演藝圈、有着一定知名度，對孩子來說有優勢、也可能是劣勢，一舉一動都可能被放大檢視，必須更加小心。

早前在《小姐不熙娣》節目中，來賓PAUL和咪咪夫妻檔帶着兩個女兒，與主持人小S閒聊，話題帶到PAUL為了引導女兒，以小S的女兒們做榜樣舉例。

聽到爸爸再講自己，女兒害羞抱着爸爸。（YouTube截圖 / @小姐不熙娣）

她對女兒說：「妳看那個S姐的女兒，都那麼漂亮、那麼厲害，人家厲害外又努力又聰明......」PAUL話說到一半被小S制止，並表示：「可是我覺得父母不應該這樣子。」

（YouTube截圖 / @小姐不熙娣）

（YouTube截圖 / @小姐不熙娣）

「比較是不好的，不要拿別人的小孩跟自己的小孩比！她也許不喜歡寫作業，她可能最後一天寫，是很聰明的小孩，她有自己的人生，你幹嘛一直拿我女兒跟她比啊？」小S開玩笑說。

（YouTube截圖 / @小姐不熙娣）

一番話惹得來賓們哈哈大笑，PAUL連忙說只是舉個例子而已，小S也馬上幽默化解：「順便想要誇獎我女兒還被我罵哈哈哈哈。」

最後，在眾人的笑聲中，小S再次誇飾法強調：「不要比較OK？」並表示：「每個小孩都是獨特的！」

（YouTube截圖 / @小姐不熙娣）

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網友：觀念很棒！

網友表示：

．「有時候大人可能是講場面話，但孩子會當真。真心覺得雖然小S節目上ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ（編：「無厘頭」意思）的，但卻是很認真感受孩子情緒的媽媽」

．「小S說的真棒，小孩就是不該互相比較，這樣心靈會受傷🤕」

．「贊同小S的話，每個小孩都是獨特的👍🏻我們自己也不喜歡被比較」

．「說的沒錯，不要拿別人孩子跟自己孩子比，這不是榜樣，是在比！」



．「我媽：妳為甚麼不是蔡依林？我回 ：妳為甚麼不是藍心湄！」

．「小孩都沒拿你跟別的父母比了」

．「超愛小S的育兒觀念」

．「我都跟小孩說：跟自己比就好。因為每個小孩都有自己強的地方，所以不需要。」



道理我們都知道，但父母有時候無形中，還是會不小心拿孩子和別人比較了，同學、親戚、鄰居……，孩子聽了也許不會表現出來，但內心一定不開心，也會越來越沒自信。

希望每個孩子，都能自然長成自己想要的樣子（當然，是朝好的方向）；爸爸媽媽們，一起加油！

相關對話於11:10開始：



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：來賓拿小S女兒做榜樣遭制止：「父母不應該拿別人跟自己的小孩比較，每個孩子都是獨特的！」】