教養｜女兒在學校被打！爸爸教她怎應對　但「3個字」謹記不可說

孩子在學校被欺負了，你會怎麼做！？台灣男星張捷直接呼籲家長，千萬不要說這句話。



台灣男藝人張捷的3歲女兒突然說在學校被打了，目前雖然還不知真假，不過他趁機教育孩子可以如何應對。（Facebook / @張捷）

台灣男星張捷與夏如芝結婚4年育有一女「芝麻」，經常在社群分享親子生活日常的他，突然無預警透露，3歲女兒突然說在學校被打了，目前雖然還不知真假，不過他趁機教育孩子可以如何應對，也呼籲家長若遇上類似情況，「千萬不要說孩子說 ，『沒關係』」。

女兒說：「我在學校被打了！」

張捷就在社群平台分享，接女兒放學時，他一如往常地問：「今天學校發生了甚麼有趣的事情呀？」沒想到女兒直接告訴他，「我在學校被打了！」

聽到這件事，張捷和夏如芝立刻繼續追問，「是誰打妳？」女兒回答說 ，是某位同學。

雖然不確定具體的情況，但是夫妻兩人卻一致認為，「還是趁機好好教育她！」這是一個很好的機會，教導女兒如何面對這樣類似的問題。他也希望透過這次經驗，讓女兒學會保護自己，他同時也直言說，「希望所有爸爸媽媽一起成長變強」。

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張捷呼籲家長：千萬不要說「沒關係！」

首先，一旦面對這樣的突發狀況，千萬不要跟孩子說「沒關係！」

因為這樣的舉動，會讓孩子覺得必須要忍受他人欺負，他繼續說：「一個不懂保護自己的孩子，以後很容易有懦弱和膽小的性格，反而會遇到更多這類的事。」

再來，他告訴孩子第一時間找老師，並大聲表達生氣和憤怒，並要求對方道歉；如果對方持續攻擊，張捷就說，「這時候就要勇敢打回去了！」讓對方知道你不是好欺負的，因為不論是誰，都沒有權力隨意傷害別人。

張捷 : 孩子的衝突，也是學習經驗

當然！張捷也提到，如果他在現場，他會試着透過引導孩子看到問題的根源，理解彼此的感受與需求，並幫助他們找到解決衝突的方式，這是非常重要的學習經驗。畢竟，在幼兒園中孩子們的衝突在所難免，只要孩子們在需求上達成共識，也就能避免同樣事件不斷上演。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：女兒在學校被打了！男星張捷呼籲：爸媽千萬不要跟孩子說，「沒關係！」】