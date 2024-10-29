2萬蚊手袋做小五女兒禮物！老婆力勸不果　更被老公「歪理」鬧爆

給小學五年級的女兒買名牌包正常嗎？韓國1一名爸爸出差回來後買了超過400萬韓圜（約港幣2萬3千元）的Dior名牌包想送給女兒，卻被媽媽大力阻止，認為這會影響到孩子的價值觀，事件被分享到新聞上後，也引起網友們熱烈討論。



一名爸爸認為讓女兒喜歡昂貴的東西沒有不好，這樣她才會懂其中的價值，長大後就會成為會賺錢的人。（Canva）

根據《韓國經濟》報道，這個討論源於一名媽媽分享在社群上的文章，文章內寫到，爸爸出差後買了超過韓幣400萬韓圜的Dior手袋當作紀念品要送給女兒，馬上被媽媽阻止，認為女兒年紀太小不適合收名牌袋，不過爸爸卻認為，從小讓女兒學習經濟觀念也好，喜歡又貴又好的東西才能懂金錢的價值，進而成為會賺錢的人。

爸爸的想法讓媽媽相當疑惑，由於夫妻倆遲遲無法達成共識，因此協商後將事件發到網絡上，希望網友們給予意見，文章上傳後短短一天就超過20萬次點閱，引起廣泛討論，意見正反都有，反對的網友認為這可能容易讓孩子成為犯罪的目標，也有人擔心這會造成同儕間的比較心態。有網友則建議，如果要培養女兒的經濟觀念，可以教她看股票而不是買名牌手袋。

事實上，韓國「兒童名牌」的熱潮已被外媒注意，《韓國經濟》的報道內提及，英國《金融時報》曾報道，因為韓國人的炫耀慾，導致雖然出生率逐年下降，但兒童名牌的市場卻逐年成長，而這現象可能造成難以抑制物價的狀況發生。

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