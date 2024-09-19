長大想當Taylor Swift？朱克伯格向女兒撥冷水　她竟秒懂爸爸心意

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在全球擄獲無數粉絲，包括Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）和其7歲愛女，不過近日他自曝當女兒嚷嚷說「長大想成為Taylor Swift」時，自己竟無情回應「妳做不到」。



朱克伯格於2023年7月曾發文表示，他與妻女一同到現場觀賞Taylor Swift的演唱會：



《每日郵報》、《紐約郵報》報導道，朱克伯格近日接受播客節目《Acquired》專訪，除了談到現今企業創始人保持原創的重要性外，還引述自己和女兒的對話，稱有天當朱克伯格和妻子帶7歲的二女兒奧格斯特（August）去聽Taylor Swift的演唱會時，女兒突然興奮地說道：「你知道嗎，爸爸，我長大後想成為Taylor Swift那樣的人」。

未料朱克伯格聽了後卻回答：「可是妳不能，那是不可能的」，結果奧格斯特思索片刻後，繼續說道：

好吧，那我長大後，想讓大家想成為像奧格斯特這樣的人

朱克伯格對這個答案相當滿意，直呼「太棒了！」。

現年40歲的朱克伯格與家人一直都是Taylor Swift的粉絲，2023年7月時曾帶着妻女朝聖Taylor Swift在加州聖克拉拉（Santa Clara）舉行的演唱會，朱克伯格當時不僅戴滿應援手環，還特地畫了和偶像〈Lover〉歌曲造型同款的愛心眼妝，可見確實是鐵粉無誤。

然而，網友們對朱克伯格的回覆反應不一，有人認為雖然Taylor Swift是千年一遇的音樂奇才沒錯，但也不該輕易粉碎小孩的夢想，但也有網友說相信孩子吃飽後就會忘了爸爸的毒舌。

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