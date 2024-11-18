SEN｜專注力弱未必是ADHD 心理學家指吃了藥仍分心可能是這原因

Jenna在幼稚園時被評為有注意力不足/過度活躍症 （ADHD），父母卻一直沒有告訴學校。他們認為Jenna的專注力雖然比較弱，但不算太嚴重。Jenna學習用功，表現縱然有些飄忽，整體成績還算跟著上。直到她升上高中，才開始應付不了繁重的學業要求。她經常不能在限期內完成作業及測考，便想申請功課和考試調適（如加時），於是找心小姐做覆核評估。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



測試前，Jenna吐露她的疑問：「其實我唔知自己係咪真係有ADHD。我試過睇精神科醫生、食藥，但係都無用嘅！而且我做自己鍾意嘅嘢嗰時，可以專注好耐㗎。做無興趣嘅嘢先會分心……」

心小姐不時聽到類似的剖白，便回應：「如果你想知道自己係咪真係有ADHD，一陣間就盡力做評估，同埋誠實分享你嘅情況同困難，令我可以準確做判斷。」Jenna想了想後點頭。她信守諾言，在共兩個多小時的智力及注意力評估過程中，認真地完成所有項目。此外，她和媽媽填寫了相關的問卷，也提供過往的評估報告供心小姐參考。

專注力弱常見成因

每年不少學生因為注意力弱找心小姐評估，最後卻只有一半左右符合ADHD的確診指標（根據非正式統計）。另一半的學生不能專注的原因是什麼？

答案很多，以下幾個較常見：

1.缺乏學習動機

2.壓力太大（如焦慮、抑鬱）

3.學習能力欠佳（如有智力問題、讀寫障礙）

還有一個，就像Jenna的情況。

小朋友易拖延、分心、表現懶散 可能是這個原因

評估工具的結果顯示，Jenna的智力屬中等，注意力在正常水平，不符合ADHD的診斷準則。然而，透過訪問她和媽媽，心小姐發現Jenna思維較自我和固執。她做自己選擇或有興趣的事時，注意力很好，不需提醒也會自動自覺、快速啟動、有效率地完成；當她做不感興趣的事時，則會拖延、分心、表現懶散。此外， Jenna 平日抗拒聽從老師或他人的指令，常堅持按自己的想法做事和功課，以致頻頻出錯而要改正或重做，浪費不少時間。

Jenna亦表示，她平日未能在限時之內完成功課和測考，是因為她追求完美的執著。當她覺得字寫得不夠漂亮，或文筆不夠好時，她會重複刪掉內容再寫，有時更會因為不滿意表現而中途卡住，甚至放棄。問著問著，心小姐發現Jenna的社交狀況一直稍遜，只有幾個從小認識的好朋友，難以和現時的同學溝通相處……

心小姐開始懷疑Jenna有的是另外一個SEN（特殊教育需要），於是請她和媽媽填寫額外的問卷。果然，Jenna有自閉症的症狀。

提升時間管理執行技巧、調整固執思維模式「需要的不是藥物」

經父母同意，心小姐邀請Jenna一同出席評估後會議，以了解自己的情況，並一起商量能在學習上幫她進步的對策。再小心翼翼地分享評估結果。Jenna聽過後看上去半喜半憂，一時間難以消化。她嘆了口氣：「唔怪之得我細個嗰時，被迫食ADHD藥都冇用啦！點解嗰陣醫生同心理學家會評錯㗎 ？」

這種情況並不罕見。心小姐說：「ADHD同自閉症有一啲相似嘅表徵，但成因唔一樣。唔少有自閉症嘅學生，細個嗰陣都係因為選擇性專注，或者偏執嘅思維令佢哋執行功能比較弱，就被誤以為係ADHD。而且，細個做評估嘅時候，有啲學生未必知發生咩事，冇俾心機做，睇落就會好似有ADHD咁。」（Jenna亦是其中一員。幼稚園時期的報告顯示，她在評估時只顧分享她的喜好，未能專注於內容和對答上。）

教育心理評估最重要的部分，其實不是診斷，而是針對學生的需要而給予的支援建議。就Jenna的情況，她需要的不是精神科藥物，功課和測考調適亦不能長遠有效地幫助她學習。她需要的，是能教她調整自我中心及固執思維模式的個別輔導，以及提升時間管理的執行技巧訓練。

這些便是心小姐往後輔導Jenna的方向，期待能陪她一起嘗試和進步。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「專注力弱唔一定係ADHD！」吃了藥仍分心的女生】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對精神病的學童的關注。