育兒心得｜孩子總是違抗指令怎麼辦？教你一招避免孩子說「不！」

照顧孩子是一項鬥智鬥力的任務，我們必須時刻打醒十二分精神，不然就會被孩子牽著鼻子走。有沒有發現三幾歲的孩子總喜歡唱反調？你叫他去東，他就去西，你叫他做什麼，他偏不做？最痛苦的是我們都知道孩子鬧脾氣是無可避免，但連一些很基本的自理像刷牙，洗澡，生病時服藥等事情都要一家人大費周章。搞了半天，孩子最後勉強服從不過已經浪費了很多時間!

文章轉載：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



要解決這類問題有很多方法，除了預早協定和制定適切後果之外，還有一個更簡單的方法：就是巧妙地給孩子「選擇」。作為家長都是結果主導，最重要是快，馬上把孩子的那事情處理妥當就好。所以家長一開始都是先來「敬酒」，精明點的會直接發出指令：「現在去刷牙預備睡覺。」，沒那麼精明的一群則會問：「現在刷牙好不好？」。以問句的方式發出不可違抗的指令所得到的答案多半會令人失望，而且是假民主，因為孩子根本沒有選擇的餘地，這種發出指令的方式純粹是出於家長的壞習慣。孩子敬酒不喝唯有喝罰酒，有部份家長這個時候已經陷入瘋癲狀態，很容易用錯管教方法，最後傷害了孩子。

為何孩子總是違抗指令？

在Kay提供做法之前，家長要先了解孩子為什麼違抗指令。很多孩子不服從的原因很簡單；想繼續玩。他們不是不想刷牙，吃飯，或換尿片，只是他們覺得還沒玩夠，不想「現在」做。如果是這種情況，建議家長在發出指令時，先給孩子一點心理準備，例如：「五分鐘後我會請你去刷牙，預備睡覺，知道嗎？」有了這個小小的空間，孩子便可以消化指令，預備好自己，執行時的掙扎亦會比較少。

合理使用引導性提問 避免孩子說「不」

好，現在要進入核心。家長有時會無意間給孩子一個錯覺，就是他們可以選擇刷牙還是不刷牙，吃還是不吃，洗澡還是不洗澡。所以當家長希望孩子說Yes，孩子很自然地會說No，不過No從來不是在選擇之列內，他何來這個概念？家長有責任引導孩子做一個他覺得比較適合的決定，因此在設定選擇時一定要很有智慧。以下是一些例子：

1）「你想媽媽幫你洗澡，還是爸爸/菲傭姐姐幫你洗澡？」

2）「你想現在去刷牙，還是五分鐘後去刷牙？」

3）孩子在扭計要吃冰淇淋時，「你生病不能吃冰淇淋，但你想吃餅乾還是水果，還是甚麼都不吃？」

上述的三個例子把No這選擇拿走，孩子最後都要妥協，只是用什麼形式來妥協。有了這些「選擇」，孩子便可以在控制範圍內自行做一個比較精明的決定。Kay會巧妙地把他的注意力放回正軌，不讓他自由發揮。當他做了決定後，家長與孩子間就達成協定，事情就容易辦了。注意，這些例子都是針對一些生活上很基本自理，而且必要執行的東西，根本是沒有商量的餘地。

Kay分享一個曾經發生在他身上的例子，兒子高燒久久不退，需要住院。每隔幾個小時便要服藥。家長們都知道要令生病的孩子服藥談何容易。他從床頭躲到床尾，掙扎和哭著說：「我不要服藥！」。最後Kay便問他：「你要是想爸爸餵你服藥還是護士姨姨餵你服藥？」他稍微安靜一點，然後表示要爸爸。過程中雖然有一點掙扎但起碼Kay扭轉了他的思維，因為「不服藥」並不是一個選項！

這種方法針對二至六歲的孩子特別有效，因為這個階段的孩子偶然會不可理喻。家長的角色是要引導他做正確的選擇。相信這樣做，家裏會少一點勞氣多一點和諧。

《本文獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「孩子總是違抗指令？」​】