日空手道比賽驚爆無恥一幕！教練指示男童「偷襲」狠踢對方後尾枕

日本神奈川縣川崎市一場小學生空手道比賽，出現爭議性畫面。有2名選手在對戰中遭到裁判喊暫停，當雙方準備回到一開始的位置重新對戰時，左方的選手卻在教練的指示下，出腳偷襲對方的後腦勺，選手痛到跪地站不起來。空手道教練宮本岳司將這段畫面上載上網，引發網友熱議，並大呼：「惡質的是這位踢人孩子的教練！」



即睇事發經過：



日本神奈川縣川崎市一場小學生空手道比賽，出現爭議性畫面。（X截圖 / @MIYAMOTO73046）

有2名選手在對戰中遭到裁判喊暫停，當雙方準備回到一開始的位置重新對戰時…（X截圖 / @MIYAMOTO73046）

左方的選手卻在教練的指示下，出腳偷襲對方的後腦勺，選手痛到跪地站不起來。（X截圖 / @MIYAMOTO73046）

宮本岳司於11月7日在社群平台X上公開當時的比賽畫面，兩名選手在對戰過程中，出現用拳頭擊中對方面部的狀況，但根據空手道比賽規則，選手不得用拳、掌、肘攻擊對手鎖骨以上位置，由於出現違規行為，一旁教練即時喊暫停，讓雙方選手重回原位，沒想到卻發生突發狀況。

場上突然出現一個男子的聲音，大喊「上啊！」這時左方的選手趁對方轉身，立刻出腳偷襲對方，而且疑似是踢到了選手的後腦勺，讓他痛苦的跪倒在地，直到影片結束前，仍久久無法起身。場邊觀戰的民眾，也驚呼連連。

宮本岳司認為，這起事件最惡質的，是那名出聲要求選手出腳偷襲的教練，他是害對手受傷的第二加害者，宮本強調：「在雙方停下來等待的空檔，他發出『上啊！」的指示，要他攻擊背對着的對手。我認為這是非常有問題的。」

宮本岳司同時批評現場的主審和副審裁判，「主審得好好制止這種行為，我不知道為甚麼在選手倒下後，包含副審裁判在內所有人都如此茫然，沒有叫醫生。」

這部影片在短短1天就在X上累積1282萬人次觀看，許多日本網友見狀後，都認為這名從背後偷襲的選手，失去了空手道精神，並指責主審連對空手道比賽最基本的認識都不具備，這時應該先確認倒地選手的生命安全，而非招集現場主審、副審一起討論。

不過也有網友認為，被踢的選手在比賽中背對對方也有問題。但宮本岳司跳出來回應，雖然臉部被毆打後又背對對手相當不智，但像這樣的小學生，若因為偷襲導致頸椎受傷，甚至終生癱瘓，還要責備他「背對對手是自己的錯」嗎？

【延伸閱讀，更多兒童安全事故】



模仿電子遊戲「跳落街」！媽媽不准出街玩 男童偷走闖禍危坐二樓

+ 3

3歲兒子發脾氣躺於馬路中 媽媽拂袖而去 下一秒目睹他遭車輾過

+ 2

延伸閱讀：

人妻剖腹產下黑寶寶 「爸爸瞬間變臉」護士尷尬喊：絕不會抱錯

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】