3歲兒子發脾氣躺於馬路中 媽媽拂袖而去 下一秒目睹他遭車輾過
撰文：中天新聞網
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廣東湛江一名3歲男童，疑與媽媽耍脾氣，逕自躺在馬路中央不肯起來，媽媽憤怒之下撒手離開，不料下一秒回頭，驚見孩子被車輾過險些喪命。
即睇事發經過：（按圖了解）
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網傳影片中，男童身穿白色短袖、黑色短褲，腳踩拖鞋，媽媽想帶他過馬路，但小男孩情緒激動，死活不肯走，甚至索性來個「絕地大反攻」躺在地上，媽媽多次拖拽未果，最終甩手離開，獨自一人走向馬路對面。
男童似乎認定媽媽會回頭來哄他，遂一直躺在路中央不肯起來，就在母子倆賭氣僵持不下之際，一輛私家車右轉駛來，駕駛顯然沒注意到地上躺了一個孩子，雖然前輪沒有碰到男童，但後輪最終還是碾過其頭部。
男童被碾壓後，身體抖動了一下，在地上痛苦地打滾，媽媽見狀隨即飛奔上前，據《四川觀察》報道，這起意外發生在8月12日，知情人鄭先生向記者表示，現場有報交警，將孩子送醫救治，目前留院觀察中。
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這段影片上傳網路，隨即引發熱烈討論，網民紛紛留言:
．「孩子不懂事，家長也得有數吧？這可是馬路，不是自家客廳」
．「這媽媽心也太大」
．「服了頭也不回的走了」
．「教育孩子的方式千千萬，怎麼能在這麼危險的地方甩手不管？」
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