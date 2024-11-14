遊韓注意百日咳！傳播力強嬰兒感染或致死亡 即看預防方法！

百日咳｜韓媒報道，截至本年11月，韓國百日咳確診病例已超過3萬宗，較2023年的292宗，增幅逾100倍。百日咳傳播力比新冠肺炎更高，小朋友若不幸感染，病情有機會演變至嚴重，家長帶子女外遊應格外提防。

（資料來源：衛生署 衞生防護中心）



韓聯社12日報道，這名死亡的嬰兒在接種百日咳疫苗前，出現咳嗽、有痰等症狀，隨後確診為百日咳，10月31日入院治療。然而其症狀未見改善，病情持續惡化，最終4日不幸死亡。

韓國疾病管理廳稱，韓國百日咳患者人數一直在持續增加，主要是嬰兒、兒童和青少年受感染，但這是2011年有統計百日咳死亡人數以來首次出現死亡病例。

百日咳徵狀

百日咳又名「雞咳」，患者初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽。但咳嗽會日益嚴重和加劇，妨礙病人飲食和呼吸。細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒。

傳播途徑

百日咳可透過直接接觸病人的飛沫傳播。

治理方法

抗生素能有效治療百日咳。如果兒童長時間發燒和咳嗽，且在咳嗽時出現嚴重的氣喘情況，應立即送院接受治療。

預防方法

1. 接種疫苗

種百日咳疫苗可以有效預防百日咳。孕婦無論過往曾否接種百日咳疫苗或感染該病，建議在每次懷孕的妊娠第二或三期期間任何時間，接種一劑無細胞型百日咳疫苗，作為恆常產前護理的一部分，並在懷孕35周前接種為佳。疫苗在孕婦體內產生的抗體能透過胎盤傳送給胎兒，為嬰兒在接種百日咳疫苗前提供直接保護，以預防感染百日咳。

2. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

3. 保持良好的環境衞生

經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（即把1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和）消毒，待 15 － 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待 15 － 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。