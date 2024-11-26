人奶｜嬰孩肛門長痘痘恐需開刀　奶奶斥母乳有毒所致！醫生即反駁

台灣婦產科醫生蘇怡寧時常在Facebook分享不少人的問診，日前一名網友分享妹妹的小孩肛門長痘痘，沒想到奶奶竟說是「母奶有毒」造成！



日前一名網友分享妹妹的小孩肛門長痘痘，沒想到奶奶竟說是「母奶有毒」造成！（Canva）

母乳會有毒嗎？！這句話讓台灣婦產科醫生蘇怡寧直呼，有毒的，應該是妳這個奶奶吧！

肛門長痘，婆婆認為「母奶有毒」不准餵！

日前一名網友分享妹妹的小孩肛門長痘痘，沒想到奶奶竟說是「母奶有毒」造成！（Facebook / @蘇怡寧醫師愛碎念）

經常在社群平台分享問診經歷的台灣婦產科醫生蘇怡寧，日前他就上載出一段對話，瞬間讓所有媳婦都不淡定了！原來是一名網友分享妹妹的小孩肛門長痘痘，就診後醫生開了抗生素，說如果吃了沒用就要開廔管手術。沒想到妹妹的奶奶竟說是「母奶有毒」釀得禍，要她不要再親餵了。

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「母奶有毒」！生氣的媽媽連母乳都毒？

這段對話卻讓蘇怡寧醫生無奈地表示，「母奶有毒？這世界太瘋狂，看起來有時候還是得要達爾文出動才可以呢，常常看訊息看到我火都上來了，這樣合理嗎？」蘇怡寧認為，有毒的應該是這位奶奶，「這些傢伙應該從年輕開始就是瘋的吧？」

不僅如此，過去也曾有網友詢問蘇醫生類似的問題，那就是「生氣的母奶有毒嗎？」對於這個問題，蘇醫生直接回應這位媽媽說到，「這題簡單！既然婆婆（奶奶）覺得生氣的母奶有毒，那就叫他們不要惹你生氣，就用他們的咒語對付他們！」

網友：遠離有毒物質，先把奶奶隔離！

貼文一出引發熱議，網友們心有戚戚焉紛紛回應：

．「母奶是媽媽的血淚，沒血沒淚才說的出口這種話」

．「什麼時代了，還會有這種想法」

．「婆婆（奶奶）絕對有毒，尤其是嘴」

．「婆婆（奶奶）是外太空來的異類嗎？這媽媽應該心疼得心都快碎了吧」

．「人生該遠離有毒物質，快把婆婆（奶奶）隔離！」



看來，已經問了醫生就應該相信專業醫生，並且好好跟奶奶溝通才是最好的辦法啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：嬰孩肛門長痘恐開刀，婆婆認為「母奶有毒」不准餵！醫生直呼，「有毒的是婆婆吧！」】