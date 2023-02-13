1歲半兒未懂說話鄰居直問「沒喝母奶吼」婦產科醫生建議一句還擊

不少媽媽都怕有三姑六婆閒來沒事就干涉別人的育兒方式。近日有台灣媽媽向醫生尋求意見，問是否餵哺母乳與會否影響小朋友 的語言發展。原來是有鄰居質疑事主歲半大的兒子因為沒有喝母乳而不懂說話。其實歲半大的孩子未懂得說句子實屬正常，以下附1至5歲童正常語言能力表現。



鄰居稱歲半童不懂說話與母乳有關

台灣知名婦產科醫師蘇怡寧近日在社交平台專頁分享了一張對話圖，有媽媽私訊詢問蘇醫生喝母乳與小朋友的語言發展有沒有關係，更表示自己很疑惑。蘇醫生感到奇怪遂表示：「不過就喝個母奶，哪來這麼多奇怪的關係」。

媽媽就講述過年回鄉的經歷：「鄰居問我1歲半的兒子會不會說話，我說還不會但是聽得懂，鄰居說沒有喝母奶吼！」原來回鄉時有鄰居質疑她1歲半大的兒子因為沒有喝母乳而不懂說話，所以令她疑惑喝母乳與小朋友的語言發展有沒有關係。

鄰居得知1歲半兒未懂說話後竟直問「沒喝母奶吼？」（photoaAC）

醫生建議還擊「問他是不是還在喝母奶，話那麼多」

蘇醫生應該認為鄰居的說話是無稽之談，所以直接教這位媽媽回嘴，不用認真看待這些評價：「那你不會問他你是不是現在還在喝母奶，不然話怎麼會那麼多」。蘇醫生事後發文時亦表示連鄰居都很煩，難怪有人不想回鄉過年，更勸喻三姑六婆管好自己的嘴。

資料獲蘇怡寧醫師愛碎念授權轉載

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1至5歲童正常語言能力表現

其實有不少母親都因不同問題未能餵哺母乳，不論是喝母乳還是喂奶粉的孩子都有自己的發展步調，不應將所有問題都歸咎於母親是否有一直餵哺母乳。其實1歲半大的幼兒未懂得說出句子是正常的，以下是1至5歲兒童的言語理解及表達能力指標，家長可以參考。

1歲至歲半：可以說出常用詞彙，例如：媽媽

2歲：能將詞彙組合，例如：坐車，食餅

2歲半：以說出更豐富的詞彙和完整的句子，例如「我食餅」；開始會發問

3歲：能說出自己的名字、年齡；能簡單說出日常發生的事情

4歲：明白簡單的故事；能較詳細複述已發生的事情；愛不停發問，如「為甚麼」

5歲：開始明白笑話和懂得猜謎語；問一些較抽象的問題

語言發展遲緩徵狀

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