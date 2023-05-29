嬰兒可咬式玩具有多骯髒？媽媽實測　見到嘔心狀況後連較剪也棄丟

許多家長都會為寶寶添購固齒器，為了紓緩寶寶長牙的不適，一位美國急診醫師Dr. Katie，同時也是媽媽，她購買了一個非常熱門的固齒器，這在台灣也非常熱門，幾乎是媽媽們列為必買的用品之一。但當她有一天剪開這個玩具，她嚇壞了！裏面長滿了黴菌。



許多家長都會為寶寶添購固齒器，為了紓緩寶寶長牙的不適，也因為他們處於口腔期，就是喜歡把東西往嘴巴裏送。

一位美國急診醫師Dr. Katie，同時也是媽媽，她購買了一個非常熱門的固齒器「長頸鹿索菲」，這在台灣也非常熱門，幾乎是媽媽們列為必買的用品之一。

但凡是「掂水」的玩具，家長一定要留意它們的潔淨程度與衛生狀況！（按圖了解）

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許多家長都愛給寶寶購買的產品

Dr. Katie買給女兒，女兒非常喜歡，總是咬不停，年紀稍長，她不再使用，固齒器被收起來。後來Dr. Katie生下兒子，女兒不知為何又找出這個玩具，想給弟弟玩。這時離她收起這固齒器大概將近一年時間。

因為Dr. Katie已經又為兒子買了一個同款的固齒器了，所以突發奇想，想把舊的剪開來看看。促使她想這麼做的原因是，這個固齒器有一個洞，一直都讓她很好奇，裏面「蒐集」了甚麼東西，也讓她有點害怕。

而當她一用剪刀剪開，真的嚇傻了，全身起雞皮疙瘩，因為她發現裏面長滿了黑色的黴菌。

有洞的玩具，沐浴玩具也會有這樣的問題

Dr. Katie沒想到會那麼糟糕，甚至讓她有想吐的感覺，想到女兒過去一直咬着它，她一邊尖叫一邊剪，最後她決定連剪刀都丟了。Dr. Katie結結巴巴地說：「 哇，如果這就是固齒器的內部情況，想像一下，那些沐浴玩具的內部。」

吸入黴菌孢子會出現許多症狀，包括鼻塞，皮膚、眼睛發癢，噁心和胃部不適，有的人會出現更嚴重的症狀，例如發燒或呼吸急促。

只能使用3個月，需定期丟棄

許多網友回覆影片，提到自己會定期丟棄沐浴玩具，因為如果有一個小洞，裏面一定會長霉，但又無法清潔，所以最後不得不扔掉。一位媽媽提到：「我不會讓那種有洞的玩具靠近我的孩子。一名網友曾提到：「包裝上不是說玩具只能使用3個月嗎？」

爸爸媽媽們快檢查看看，也注意那種有洞的沐浴玩具，不管是避免使用，或是定期丟棄，不要讓寶寶有機會碰到這些可怕的黴菌。特別是在台灣，氣候潮濕，玩具內部長霉的情況會更嚴重。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：美國醫師剪開固器齒玩具，結果讓她太震驚！她提醒，沐浴玩具會更恐怖。你知道這款固齒器有使用期限嗎？】