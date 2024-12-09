冬至盆菜2024｜精選12款龍蝦鮑魚花膠盆菜 獨家優惠42折起 免運費

冬至2024｜來到12月，除聖誕佳節外另一重要日子自然要數冬至！這頓象徵團圓的晚飯，親朋戚友齊聚一堂，首選自然是色香味美又豐富的盆菜。《01親子》為大家精選以下12款酒店及中式餐廳的做冬盆菜！今年不少酒店、餐廳都推出矜貴盆菜，食材中不乏花膠、10頭鮑魚，更有少見的日本A5和牛和龍蝦，總有一款合你心意！



冬至盆菜2024【1】月膳工房｜新年盆菜｜免運費｜低至85折

4-6人吉品鮑羅萬有盆菜｜$1,069.2 （原價：$1,188）立即購買

8-12人吉品鮑羅萬有盆菜｜$1,609.2 （原價：$1,788）立即購買

4-6人發財好市至尊套餐｜$1,399.2（原價：$1,488）

8-12人發財好市至尊套餐｜$1789.2（原價：$1,988）

套餐：吉品鮑羅萬有盆菜 + 金玉滿堂富貴炒飯 + 紅燒竹笙雞絲翅

訂購須知：

- 需提前最少3個工作天預訂

- 送貨時段為下午1700-1900 送貨

- 請於付款後，WHATSAPP 9548-8348 出示QR CODE 認證及提供資料。



冬至盆菜2024【2】黑木亭居酒屋日式盆菜｜A5宮崎和牛壽喜/鮑魚日本波士頓龍蝦盆菜｜快閃42折

黑木亭居酒屋提供各式日本料理，包括風味串燒、日本和牛、海鮮燒物等等，時令海鮮及食材由日本空運到港，質素有保證。日式盆菜鴛鴦鍋底， 一邊濃炆汁一邊壽喜燒， 一邊麻辣汁一邊壽喜燒；和牛、龍蝦或蔬菜九格盆追加， 食到舐舐脷!

A5宮崎和牛壽喜盆菜 立即購買

- 6人前 ｜01空間快閃半價: HK$874 (原價HK$2058)

- 10人前｜01空間快閃半價: HK$1415 (原價HK$3331)

A5宮崎和牛壽喜盆菜 立即購買

- 6人前 ｜01空間快閃半價: HK$1045 配A5宮崎和牛(約150g) (原價HK$2460)

- 10人前｜01空間快閃半價: HK$1699 配A5宮崎和牛(約250g) (原價HK$3998)

A5宮崎和牛壽喜盆菜 立即購買

- 6人前 ｜01空間快閃半價: HK$1153 配波士頓龍蝦(約一斤) (原價HK$2306)

+ 1

訂購須知：

- 需提前最少2個工作天向商戶預訂

- 限於黑木亭居酒屋自取

- 電話查詢：23296669/ WhatsApp： 68065382



冬至盆菜2024【3】Fast Gourmet｜巨型酥皮龍蝦盆菜｜86折

Fast Gourmet 票選最優秀法國菜餐廳，全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜。一盆盛宴，三重享受！兩款湯底給你選擇，有法式龍蝦湯及冬蔭龍蝦湯。內有法國酥皮、龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子等珍貴食材。

全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜 立即購買

(可選法式龍蝦湯/冬蔭龍蝦湯)

1-2人用｜01空間特別優惠價: HK$458 (原價HK$528)

4-6人用｜01空間特別優惠價: HK$1288 (原價HK$1688)

買大（原價）送細｜01空間特別優惠價: HK$1688 / 2盆 (原價HK$1688)

訂購須知：

- 需提前最少5個工作天向商戶預訂，客人購買後需待餐廳確認訂單，並提供QR code

- 換領日期：由即日起至2025年2月13日 (不適用: 初一)

- Whatsapp: 6887 8147 (說明希望取貨日期、時間、分店，Fast Gourmet將直接回覆確認 )



冬至盆菜2024【4】神燈海鮮酒家｜神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盤菜｜79折起

神燈海鮮酒家為你準備了神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盤菜。包含18款材料，有10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參等高貴食材。現在訂購更包運費直送，與親朋好友共渡佳節必備。

神燈海味盤菜｜外賣直送免運費 立即購買

6人份 | 01空間優惠價 $1288（原價：$1588）

12人份 | 01空間優惠價 $2388（原價：$2988）

至尊釀鯪魚盤菜｜外賣直送免運費 立即購買

6人份 | 01空間優惠價 $1288（原價：$1588）

12人份 | 01空間優惠價 $2388（原價：$2988）

訂購須知：

- 需提前最少3個工作天預訂

- 送貨時間：11:00-15:00 或 15:00-18:00



冬至盆菜2024【5】九龍東皇冠假日酒店｜紫粵軒鮑魚聚寶盤菜, 極品佛跳牆 ｜93折起

紫粵軒「鮑魚聚寶盆菜」選用16款上乘食材包括原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅炆花菇、貴妃雞及蠔皇鴨掌；另有手打鯪魚球、髮菜、蓮藕、白蘿蔔、豬皮、豬脷、枝竹, 盡收食材及醬汁精華，令滋味推上高峰。盆菜採用高質不銹鋼煲，明火及電磁爐適用。

極品佛跳牆選用8款上乘食材包括原隻6頭蠔皇鮑魚、花膠、遼参、海螺、日本宗谷瑤柱、金華火腿、花菇、鮮雞。為保持原汁原味，會以原盅外賣。

鮑魚聚寶盆菜 立即購買

人數：2位用

01空間特別優惠價: HK$638 (原價HK$688)

01空間特別優惠價: HK$688 (原價HK$738) 特別日子14-15, 21/12, 28/1 – 1/2適用

鮑魚聚寶盆菜 立即購買

人數：6位用

01空間特別優惠價: HK$1788 (原價HK$1888)

01空間特別優惠價: HK$1888 (原價HK$1988) 特別日子14-15, 21/12, 28/1 – 1/2適用

極品佛跳牆立即購買

人數：四位用

01空間特別優惠價: HK$1038 (原價HK$1088)

訂購須知：

- 限於香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒自取 或 另付費安排送貨服務

- 銷售日期：由2024年12月1日至2025年2月14日

- 查詢電話：3983 0628



冬至盆菜2024【6】香港旺角希爾頓花園酒店｜鷹巢鮑魚花膠盆菜｜79折起

香港旺角希爾頓花園酒店之餐飲精選，提供盆菜、即燒化皮乳豬・富貴金豬等等。「鷹巢」由經驗豐富的名廚團隊主理，選料上乘，醬汁全部自行配製，味道自成一家，務求令客人真正享受到美食帶來的滿足感。

鷹巢鮑魚花膠盆菜 立即購買

- 4人份 | $1388（原價：$1888）

- 6人份 | $1888（原價：$2368）

其他菜色追加：

- 即燒化皮乳豬 | $1424（原價：$1780）

- 富貴金豬 (釀牛肝菌糯米飯) | $1344（原價：$1680）

- 上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇 | $645（原價：$796）

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訂購須知：

- 需提前最少3個工作天預訂

- 如自行取貨，請於取貨二天前致電+852 2201 3661預約領取

- 免費送遞服務須於收貨最少二天前預訂



冬至盆菜2024【7】8度海逸酒店｜自家製喜慶盆菜｜82折起

8 度海逸酒店廚師團隊再推出自家製傳統盆菜，酒店中菜部主廚楊保國師傅特別花時間研究當中的用料及烹調方式。用料方面，楊師傅選用了原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等上乘食材，再加上盆菜中的基本食材，一共有多達 16 款材料。值得一提是盆菜的精髓 ─ 醬汁。這款秘製醬汁由鮑魚、 金華火腿等矜貴食材輔以老雞、腩排、雞腳等熬製八小時而成。

自家製喜慶盆菜 立即購買

- 4人份 | $975（原價：$1188）

- 6人份 | $1303（原價：$1588）

- 8人份 | $1713（原價：$2088）

8度海逸酒店-自家製喜慶盆菜

訂購須知：

- 須於取貨日期最少3日前預訂致電 2126 1960 預約；取貨時間 10am-10pm

- 換領日期︰由即日起至2025年1月31日



冬至盆菜2024【8】六國酒店 粵軒中菜廳 星級盆菜

粵軒位於有91年歷史的六國酒店，多年來為本港著名富豪飯堂之一。粵軒中菜廳由名廚主理，供應巧手粵式佳餚、新派得獎名菜、經典懷舊菜式及精美特色點心。現推出【懶人之選盆菜】，包括粵軒聚寶盆菜、名廚御級盆菜及名廚頂級盤菜。

粵軒聚寶盆菜- 4位用｜ HK$1600 立即購買

海中蝦、沙井蠔、貴妃雞、瑤柱甫、大鵝掌、釀鯪魚、炆豬手、燒腩肉、吊片、大花菇、蘿蔔、豬皮、津菜

名廚御級精選盆菜- 4位用｜ HK$2180 立即購買

原隻鮑魚、海參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜

名廚頂級精選盤菜- 4位用｜ HK$2,680 立即購買

原隻鮑魚、遼參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、炆腩肉、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜)

訂購須知：

- 需提前最少5個工作天向商戶預訂

- 限於六國酒店粵軒中菜廳自取

- 電話查詢：2866 3806



冬至盆菜2024【9】北角海逸酒店｜節慶鮑魚盆菜

節慶鮑魚盆菜以多款上乘食材烹調而成，適合與家庭或好友於聚會或節慶時一起享用。節慶鮑魚盆菜薈萃珍饈包括：鮑魚、花膠、虎蝦、金蠔、瑤柱、冬菇、腩肉、鵝掌及豉油雞等！

節慶鮑魚盆菜 立即購買

- 4位用｜$1,288

- 8位用｜$2,288

- 12位用｜$3,288

北角海逸酒店-節慶鮑魚盆菜

訂購須知：

- 需提前最少3個工作天預訂

- 電話：(852) 2185 2155



冬至盆菜2024【10】FEAST｜鮑魚珍饈豐食盆菜｜89折

喜迎冬至新春，豐食FEAST全新呈獻「鮑魚珍饈豐食盆菜」，嚴選16款矜貴的山珍及鮮味食材，配以濃郁的鮑魚湯汁精心熬煮而成，啖啖鮮香，用料十足。盆菜連同不鏽鋼鍋以真空冰鮮包裝方式呈現，衛生安全，只需原盆加熱即可品嚐。售價已包括送貨上門，方便生活節奏急速的都市人，是親友們歡聚、做節「加餸」的絕佳選擇。

冬至鮑魚珍饈豐食盆菜(4-6人) 立即購買

01空間特別優惠價: HK$838 (原價HK$938)

每個盆菜包含16款食材：

溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、極品大蝦、珍珠魚唇、蠔皇螺片、南乳五花腩、秘醬炆豬皮、農家雞肉、爽彈白魚蛋、滷香杏鮑菇、特級板栗、醬香蘿蔔、上湯西蘭花、黃金鮑汁

冬至鮑魚珍饈豐食盆菜

訂購須知：

- 銷售日期: 19/11/2024-19/12/2024

- 換領日期: 13/12/2024-22/12/2024



冬至盆菜2024【11】永年士多｜龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜｜免費直送

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜(6 位用)｜優惠價$1388 (原價$1488)立即購買

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜(10 位用)｜優惠價$1888 (原價$1988)立即購買

食材包括：龍蝦、鮑魚、冬菇、西蘭花、雞、豬手、花膠、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、魷魚、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁

花膠發財好市大盆菜(6 位用)｜優惠價$998 (原價$1488)立即購買

花膠發財好市大盆菜(10 位用)｜優惠價$1288 (原價$1888)立即購買

食材包括：髮菜、蠔豉、鴨腳、鮑魚、花膠、冬菇、魷魚、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁

訂購須知：

- 銷售日期：即日起至2025年1月31日

- 換領期間：2024年12月13日 至 12月26日

- 請於取貨日期前最少 3 個工作天 WhatsApp 5997 7188 預約訂購



冬至盆菜2024【12】巴辣仔極尚烤魚盆菜 | 獨家免運費

主打正宗四川烤魚，由成都名廚主理，是全港首家引入冒菜的餐廳。巴辣仔對炮製烤魚雞煲向來講究，堅持使用四川直送香料，煲煲即叫即炒。為你送上正宗川菜獨特的鮮、香、麻、辣口味

極尚烤魚盆菜 立即購買

4-6人份量 $1,188

10-12人份量 $1,888

*免費送口水雞/蔥油雞 (小盆菜半隻，大盆菜一隻)

**優惠期有限，送完即止

極尚烤魚盆菜

訂購須知：

- 包全港送貨, 樓下交收 (離島及大嶼山除外)

- 提前一天下單並付款，然後WhatsApp 6265 6567確認訂單

