冬至盆菜推介11間｜鮑魚／龍蝦／A5和牛低至42折　人均$75+免運費

冬至盆菜推介2024！除了聖誕節以外，12月最重要的節日就是冬至，可以一家人團圓吃盆菜、羊腩煲等。冬至盆菜款式甚多，《香港01》「好食玩飛」頻道為大家精選11大冬至盆菜，除了傳統盆菜外，亦有創新淮揚豐味盆菜、A5宮崎和牛盆菜、波士頓龍蝦盆菜等選擇，優惠低至42折，最平人均只需$75！



冬至盆菜推介【1】月膳工房｜早鳥盆菜、無味精、無添加／獨家9折兼免運費

月膳工房提供「吉品鮑羅萬有盆菜」及「發財好市至尊套餐」，餐廳主打少油、少鹽、少糖及無味精的食品，保證吃得健康！「吉品鮑羅萬有盆菜」有蠔皇鮑魚、花膠、南美海參、虎蝦等昂貴食材，而「發財好市至尊套餐」除了有盆菜，還有金玉滿堂豐富炒飯及紅燒竹笙雞絲翅，聚會食就最適合不過，現有獨家9折兼免運費優惠！

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月膳工房｜吉品鮑羅萬有盆菜

4-6位用：$1,069.2｜人均$179｜原價$1,188

8-12位用：$1,609.2｜人均$135｜原價$1,788

月膳工房｜發財好市至尊套餐

4-6位用：$1,339.2｜人均$224｜原價$1,488

8-12位用：$1391.6｜人均$116｜原價$1,988

套餐：吉品鮑羅萬有盆菜 + 金玉滿堂富貴炒飯 + 紅燒竹笙雞絲翅

＊請於三日前WhatsApp 9548 8348下單

優惠有效期：即日至2025年1月23日

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冬至盆菜推介【2】黑木亭居酒屋｜A5宮崎和牛、波士頓龍蝦盆菜／低至42折！

黑木亭居酒屋推出了兩款創新日式盆菜！「鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋底盆菜」右邊為壽喜燒、左邊為濃汁或麻辣炆豬手熬煮的濃汁兩個湯底，一個盆菜兩款口味！另外可額外加配A5宮崎和牛或波士頓龍蝦。餐廳另有「A5宮崎和牛壽喜盆菜」及「波士頓龍蝦盆菜」，配有磯煮鮑魚、日本帆立貝、深海虎蝦、廣島蠔等新鮮海鮮，現有優惠低至42折！

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黑木亭居酒屋｜鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋底盆菜

6人份：$874｜人均$146｜原價$2,058

10人份：$1,415｜人均$142｜原價$3,331

6人份（配A5宮崎和牛）：$1,045｜人均$174｜原價$2,460

10人份（配A5宮崎和牛）：$1,699｜人均$170｜原價$3,998

6人份（配波士頓龍蝦）：$1,153｜人均$192｜原價$2,306

優惠有效期：即日起至2025年1月31日

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冬至盆菜推介【3】豐食FEAST｜冬至鮑魚珍饈豐食盆菜、免運費／人均$140

豐食FEAST推出「冬至鮑魚珍饈豐食盆菜」，有溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、極品大蝦等，多達16款矜貴的食材入饌，配以濃郁的鮑魚湯汁熬煮，預訂還會連同不鏽鋼鍋以真空冰鮮包裝方式送到府上，加熱即可食用！適合親友聚會、做節時加餸，現有89折兼獨家免運費優惠，人均只需$140！

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豐食FEAST｜冬至鮑魚珍饈豐食盆菜

4-6位用：$838｜人均$140｜原價$938

優惠有效期：即日起至2025年2月12日

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冬至盆菜推介【4】8度海逸酒店｜8小時熬煮湯底、自家製傳統盆菜／低至82折！

8度海逸酒店推出「自家製喜慶盆菜」，盆菜採用珍貴食材入饌，有原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等，一共多達16款美食等。不得不提的是，盆菜秘製醬汁是以鮑魚、金華火腿等矜貴食材，輔以老雞、腩排、雞腳等熬製８小時而成，所有食材的精華都融合在湯汁裡，相當惹味！現有低至82折優惠！

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8度海逸酒店｜8小時熬煮湯底、自家製傳統盆菜／低至82折（8度海逸酒店）

8度海逸酒店｜自家製喜慶盆菜

4人份：$975｜人均$243｜原價$1,188

6人份：$1,303｜人均$217｜原價$1,588

8人份：$1,713｜人均$214｜原價$2,088

＊於取貨日期最少3日前預訂致電2126 1960預約

優惠有效期：即日起至2025年1月31日

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冬至盆菜推介【5】神燈海鮮酒家｜鮑汁花膠、貴妃雞、酸鯪魚盆菜／低至79折！

神燈海鮮酒家推出「神燈海味盆菜」、「至尊釀鯪魚盆菜」兩款盆菜！兩種盆菜均有鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、自家製炸蝦丸等共18款高質食材。「神燈海味盆菜」主打10頭鮑魚；「至尊釀鯪魚盆菜」則主打酸鯪魚。盆菜最多可供12人享用，現更有低至79折優惠，仲有外賣直送免運費直送到港九新界及東涌，連村屋都送到，定能滿足大忙人一族的需要！

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神燈海鮮酒家｜神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盆菜

6人份：$1,238｜人均$206｜原價$1,588

12人份：$2,288｜人均$190｜原價$2,988

優惠有效期：即日起至2025年1月30日

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冬至盆菜推介【6】永年士多｜龍蝦鮑魚花膠盆菜、花膠發財好市大盆菜／低至66折！

永年士多推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」及「花膠發財好市大盆菜」，第一款「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」主打龍蝦、鮑魚、花膠等昂貴食材，另一款「花膠發財好市大盆菜」，除了有花膠外，還有鮑魚、蠔豉、髮菜、冬菇等經典盆菜食材入饌，而現時盆菜有低至66折兼免運費優惠，此外，凡訂購任意一款盆菜，更可獲贈$500永年現金券！

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永年士多｜龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

6位用：$1,388｜人均$232｜原價$1,488

10位用：$1,888｜人均$189｜原價$1,988

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永年士多｜花膠發財好市大盆菜

6位用：$988｜人均$167｜原價$1,488

10位用：$1,288｜人均$129｜原價$1,888

優惠有效期：即日起至2025年1月31日

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冬至盆菜推介【7】六國酒店｜沙井蠔、原隻鮑魚、海參、經典懷舊盆菜／人均$400起

六國酒店的粵軒中菜廳以新派粵式菜、經典懷舊菜式為主，「粵軒聚寶盆菜」以海中蝦、沙井蠔、貴妃雞、瑤柱甫、大鵝掌、釀鯪魚等經典美食入饌；「名廚御級精選盆菜」有原隻鮑魚、海參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫；「名廚頂級精選盆菜」，除原隻鮑魚外，也有遼參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫等，3款盆菜都非常豐富！人均$400起！

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六國酒店｜粵軒聚寶盆菜

4人份：$1,600｜人均$400

六國酒店｜名廚御級精選盆菜

4人份：$2,180｜人均$545

六國酒店｜名廚頂級精選盤菜

4人份：$2,680｜人均$670

優惠有效期：即日起至2024年12月31日

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冬至盆菜推介【8】旺角希爾頓花園酒店｜滋補花膠、九頭鮑魚盆菜／低至74折！

旺角希爾頓花園酒店的餐廳鷹巢推出「鷹巢鮑魚花膠盆菜」，內有原隻蠔皇九頭鮑魚、原條花膠、原隻大虎蝦、明爐燒鴨、玫瑰豉油雞等多款矜貴食材，而且採用自製醬汁，味道相當有驚喜！除了盆菜以外，酒店更有即燒化皮乳豬、富貴金豬、上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇可供訂購，最適合一家人團圓一起食！現有低至74折優惠！

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旺角希爾頓花園酒店｜鷹巢鮑魚花膠盆菜

4人份：$1,388｜人均$347｜原價$1,888

6人份：$1,888｜人均$315｜原價$2,368

優惠有效期：即日起至2024年12月31日

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冬至盆菜推介【9】九龍海逸君綽酒店｜18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜／人均$248！

九龍海逸君綽酒店海雲天呈獻18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜，內有6頭富貴鮑魚、原件黃肚膠2件、北海道乾瑤柱等高級食材；髮菜、腐皮福袋、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹等寓意食材。現在只需人均$248起就歎到！

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九龍海逸君綽酒店｜18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜／低至75折！（九龍海逸君綽酒店）

九龍海逸君綽酒店｜18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜

6人份：$1,488｜人均$248｜原價$1,988

優惠有效期：即日起至2025年2月7日

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冬至盆菜推介【10】北角海逸酒店｜鮑魚、花膠傳統節慶盆菜／人均$274起！

北角海逸酒店的「節慶鮑魚盆菜」，提供鮑魚、花膠、虎蝦、金蠔、瑤柱、冬菇、腩肉、鵝掌及豉油雞等傳統風味盆菜的必備食材。雖然節慶盆菜不如其他盆菜有多種花樣或選擇，但就勝在食材夠傳統、味道夠地道！節慶盆菜份量分為4位、8位及12位用，無論是一家四口團圓還是與一大群朋友聚餐都適合！現有優惠，人均$274起！

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北角海逸酒店｜鮑魚、花膠傳統節慶盆菜／人均$274起！（北角海逸酒店）

北角海逸酒店｜節慶鮑魚盆菜

4人份：$1,288｜人均$322

8人份：$2,288｜人均$286

12人份：$3,288｜人均$274

優惠有效期：即日起至2024年12月31日

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冬至盆菜推介【11】榴一刻｜鮮製羊腩煲、金華火腿雞煲翅／人均低至$75

冬至除了吃盆菜，羊腩煲都是熱門選擇！榴一刻推出每日新鮮製造的雙冬羊腩煲及金華火腿雞煲翅。羊腩煲內有秘製腐乳醬、熬製羊腩湯、羊腩、枝竹等，只需以家用煲加入羊腩湯，煲滾後再配上秘製腐乳即可食用；雞煲翅則選用清遠走地雞、金華火腿、瑤柱，花膠等材料，只需隔水加熱，解凍後連同包裝放到滾水中加熱15分鐘就食得，非常方便！現時更有優惠，人均低至$75！

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榴一刻｜日日鮮製雙冬羊腩煲

3至4人份：$298｜人均$75起｜原價$399

榴一刻｜金華火腿雞煲翅

1人份：$99｜原價$128

優惠有效期：即日起至2024年12月31日

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