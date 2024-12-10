沙田好去處2025｜15+ 打卡熱點/親子餐廳/室內遊樂場推介

沙田好去處2025｜沙田有咩玩？一提到沙田，大家必然想起踩單車。但其實沙田除了擁有完善的單車徑亦有多個行山路徑，近年更新增免費公園，集觀光及購買於一身。《01親子》為讀者搜羅沙田區打卡熱點，當中齊集免費公園、行山徑、室內遊樂場、親子餐廳及鄰近商場介紹，讓大家更輕鬆地策劃沙田一日遊的行程！



免費公園及打卡熱點篇

沙田好去處【1】沙田公園

公園設有多個特色花園，此外，亦設有兒童遊樂場、露天劇場、觀景台及單車亭等設施。鄰近的瀝源橋適逢聖誕、新年都會有特別裝飾，絕對是沙田打卡必去熱點。

如何前往

地址 : 沙田源禾路2 號

交通：港鐵沙田站A3出口步行約7分鐘



沙田好去處【2】恐龍公園Dino Park

以恐龍為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場，共設有14項玩樂設施。總長26 米、高7米集繩網、攀爬及滑梯。更有4.5米高的網橋並暢玩3條不同長度及形狀的滑梯、繩網陣、吊床及平衡木等。

如何前往

地址：沙田新城市廣場1期5樓戶外平台

交通：港鐵站沙田A3出口



沙田好去處【3】史努比開心世界

史諾比開心世界內設有不同遊覽區，包括︰史諾比大屋、花生校園、獨木舟探趣、壘球遊樂場及花生大道等。樂園入口是4.5米高的史諾比大屋，屋內展示出《花生漫畫》的歷史及作者舒爾茨的生平。

如何前往

地址：沙田新城市廣場一期3樓平台

交通：港鐵沙田站沙3出口



沙田好去處【4】香港文化博物館

博物館設有12個展覽館，陳列面積達7,500平方米。6個常設展覽包括瞧潮香港60+、金庸館、粵劇文物館、徐展堂中國藝術館、趙少昂藝術館及兒童探知館，亦不時推出多元化的展覽主題。

如何前往

地址：沙田文林路1號

交通：巴士170、182、282、72A、89



沙田好去處【5】彭福公園

彭福公園佔地約八公頃位處沙田馬場中央，一直於非賽馬日對外開放，是著名的寵物活動場地。環境優美，寬敞的草地絕對是家長帶小朋友野餐及放電的好去處。

如何前往

地址：沙田馬場跑道內圍中

交通：港鐵火炭站C出口沿指示步行約10分鐘即達



沙田好去處【6】海濱長廊

馬鞍山海濱長廊橫跨大水坑、恆安和馬鞍山3個鐵路站，全長3.2公里。設有兒童遊樂場，遊玩設施多樣繽紛。

海濱長廊

如何前往

交通：

1. 港鐵大水坑港鐵站A出口，然後步行約8分鐘或恆安港鐵站C出口，然後步行約10分鐘或馬鞍山港鐵站A1出口，然後步行約10分鐘；

2.巴士：43X、81C、85K、86K、89C、286M、289K、680、681、682、A41P；

3.專線小巴：26、808、810



行山徑篇

沙田好去處【7】衞奕信徑第五段｜獅子山

衞奕信徑第五段全長7.4公里，大部分路段是平路，適合與小朋友一起挑戰。途中可遠眺沙田，視線遠及八仙嶺與船灣淡水湖。

如何前往

起點交通：

巴士3C、2F 慈雲山(北)總站下車

終點交通：

新田圍邨巴士站離開



沙田好去處【8】道風山

道風山鄰近沙田市區，大約30分鐘就可以完成，沿途經過2級歷史建築、十字架、石陣等多個打卡位，路線沿途以石斜路和石樓梯為主，步行時會比較輕鬆，更可到山上的白色十字架、明陣、道風山基督教叢林等香港二級歷史建築打卡觀摩。

如何前往

交通：港鐵沙田站B出口



親子餐廳推介

沙田好去處【9】凱悅酒店｜咖啡廳

咖啡廳位於香港沙田凱悅酒店Hyatt Regency Hong Kong, Sha Tin大堂，提供多款國際及本地美食。 場內設有4個不同主題的開放式廚房，貫徹「即時烹調，新鮮製造」的理念。

沙田凱悅酒店自助餐及下午茶

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如何前往

地址：沙田澤祥街18號沙田凱悅酒店大堂

交通：港鐵大學站 B 出口, 步行約3分鐘

電話：37237952、68936037 (WhatsApp)



沙田好去處【10】沙田萬怡酒店｜MoMo Cafe

MoMo Cafe屬於沙田萬怡酒店旗下餐廳，提供豐富自助午餐和自助晚餐。自助午餐以國際美食為主題，提供多元化環球美食和甜品。晚餐更有豐富海鮮和熟食選擇。

沙田萬怡酒店 - MoMo Cafe

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如何前往

地址：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店

交通：港鐵石門站 C 出口

電話：39408788



沙田好去處【11】香港麗豪酒店｜濠餐廳

香港麗豪酒店｜濠餐廳

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如何前往

地址：沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店3樓

電話：21321040



沙田好去處【12】沙田帝逸酒店｜Alva House

如何前往

地址：港鐵石門站B出口或第一城站 D 出口，步行8分鐘

電話：36531168



沙田好去處【13】荳子(新城市中央廣場)

如何前往

地址：沙田鄉事會路138號新城市中央廣場5樓503號舖

交通：港鐵沙田站 A1 出口, 步行約8分鐘

電話：27777078



沙田好去處【14】智寶星親子餐廳

如何前往

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號舖

交通：港鐵恒安站 A 出口, 步行約10分鐘

電話：26230396、98788001 (WhatsApp)



沙田好去處【15】Parkview (新城市廣場一期)

如何前往

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號舖

交通：港鐵沙田站 A3 出口

電話：27727282、27727328



沙田好去處【16】牧羊少年咖啡館(香港文化博物館)

如何前往

地址：沙田文林路1號香港文化博物館地下G6號舖

交通：港鐵車公廟站 A 出口, 步行約7分鐘

電話：27062267



室內遊樂場

沙田好去處【17】Kiztopia

佔地12,000平方呎的終極放電場所，包括15個遊樂區包括兩層樓高滑梯、大型波波池、創意角色扮演房間、多個具挑戰性的障礙遊戲、彈床等等，電兔們可盡情享受有趣又有益的遊戲體驗。

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如何前往

地址：沙田新城市廣場一期LB08-09

交通：港鐵站沙田A3出口



鄰近商場

沙田好去處【18】新城市廣場

新城市廣場坐落港鐵沙田站，交通極為便利。商場提供嬰兒尿片供應、嬰兒車租借和母乳哺餵巾租借等服務，非常適合家庭周末遊覽。

新城市廣場

地址：沙田正街18-19號

