屯門好去處2025｜15+室內遊樂場/親子餐廳/電影打卡景點推介

屯門好去處2025｜屯門有咩玩？屯門享有多個行山路徑、休閒熱點，近年更新增免費公園或特色運動場，集遊覽及遊玩於一身。《01親子》為讀者搜羅屯門區打卡熱點，當中齊集免費公園、行山徑、親子自助餐及住宿優惠、室內遊樂場、親子餐廳及鄰近商場介紹，好讓大家更容易設計屯門一日遊提案！



免費公園及景點篇

屯門好去處【1】屯門公園｜共融遊樂場

屯門公園內的共融遊樂場是全港首個以「水」和「沙」為主題設計的遊樂場，專為傷健兒童提供多樣化的康樂設施。遊樂場設施多樣化，包括玩水區、小山丘區、彈床、音樂遊戲設施、攀爬架、鞦韆區、滑梯和沙池等等。

如何前往：

乘坐港鐵至屯門站或兆康站。



屯門親子好去處【2】兆禧運動場｜籃球 X 平衡車特色場地

兆禧運動場結合「籃球」與「平衡車」的多用途運動場，佔地超過4萬平方呎，場內設施包括：全場籃球場、多用途球場、單邊特色籃球場、150米緩步徑等。

佔地逾4萬呎的兆禧運動場，設有多個籃球場、多用途球場，更有特色平衡車賽道。

如何前往：

乘搭輕鐵507、610、614、614P、615、615P線至屯門碼頭站。



屯門好去處【3】屯門公園｜爬蟲館

屯門公園佔地約12.5公頃，設有爬蟲館、模型船池、兒童遊樂場、人工湖及人工瀑布等設施。當中，爬蟲館展出30種共51隻爬蟲類活展品，包括蟒蛇、蜥蜴、陸龜及石龍子，愛爬蟲類的小朋友一定會喜歡！

如何前往：

乘坐港鐵至屯門站或兆康站。



屯門好去處【4】屯赤隧道

屯赤隧道入口附近的浩和街，除了大片草地及整列棕櫚樹，更可飽覽270度遼闊海景。當走到堤壩盡頭，更可見到一座燈塔，不論中午或黃昏時段，風景也是賞心悅目。

如何前往：

從屯門港鐵站乘坐K52巴士至望后石站下車，再步行約20-25分鐘至浩和街。



屯門好去處【5】屯門碼頭海濱長廊｜電影《幻愛》取景地

屯門碼頭海濱長廊除了是電影《幻愛》的取景地之一，更是屯門居民周末休閒地方之一。附近更有多間餐廳及咖啡店，一直向前走天可到達蝴蝶灣泳灘。

如何前往：

乘坐輕鐵至屯門碼頭站。



行山徑篇

屯門好去處【6】藍地水塘 屯門徑：彩虹欄杆打卡點

藍地水塘屯門徑以其彩虹欄杆而聞名，欄杆全長約200米，以紅、橙、黃、綠、青、藍、紫等顏色整齊排列，色彩繽紛，所在之地更可俯瞰屯門的市區全景。行山資訊：路況良好，全程約2小時。

如何前往：

【路線1】屯門站A出口 > 沿屯門徑行至若夢園 > 彩虹欄杆。

【路線2】屯門站C1出口 > 沿杯渡路往山方向，從何福堂中心（麥理浩徑終點）進入行山路並跟隨指示。完成後可前往藍地大街欣賞壁畫牆。



屯門好去處【7】菠蘿山｜香港大峽谷

菠蘿山因其獨特的地質風貌而得名，山體經過長期風化與侵蝕而形成凹凸不平的紋理，酷似菠蘿包，這是屯門熱門行山及拍照景點。

如何前往：

搭乘58M巴士（葵芳港鐵站）或58X巴士（旺角東港鐵站），於良景邨站下車後步行前往。



屯門好去處【8】大欖涌水塘｜港版千島湖

大欖涌水塘亦稱「千島湖」，沿著麥理浩徑第10段行走，可到達「千島湖清景台」並俯瞰整片水塘與丘陵，這條路線全程約9公里，適合有一定行山經驗的朋友挑戰。行山資訊，起點為掃管笏村天后廟，全程來回約3小時，途中指示清晰，適合稍有經驗的行山人士。

如何前往：

（於大棠出發）於朗屏站乘港鐵接駁巴士K66號，於大棠山路下車或於元朗乘九巴68R（特別線）；（於屯門出發）於屯門站乘 43號小巴，於掃管笏站下車。



親子自助餐優惠

屯門好去處【9】悦品度假酒店‧屯門 | The Platter自助餐

悦品度假酒店‧屯門以環遊世界作主題，火車主題餐廳 The Platter 更不時換上時令裝飾讓賓客投入用餐時刻。【聖誕節臻選 • 自助晚餐】精選美食：香煎鵝肝多士、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、焗芝士波士頓龍蝦、金銀蒜燒生蠔、爐端燒、澳洲和牛西冷、多款冰鎮海鮮如鱈場蟹腳。

獨家75折訂購連結

地點：悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter（香港屯門建豐街4號）

日期：即日起至2025年1月31日



屯門好去處【10】香港⁠屯門貝爾特酒店｜Pentalounge自助餐

香港⁠屯門貝爾特酒店酒廊樓底高，地方寬敞，而且內部更置有足球機、桌球桌及棋類遊戲等，同時供應港式小食及多國菜式。

地址：屯門震寰路6號屯門貝爾特酒店1樓



屯門好去處【11】香港黃金海岸酒店

屯門黃金海岸極具異國度假風情，擁有靚景沙灘、露天餐廳及遊艇停靠區，同時坐擁大型沙灘度假酒店，提供海景客房及自助餐，欣賞美景同時享受佳餚。

地址：黃金海岸青山公路青山灣段 1 號(Gold Coast)



室內遊樂場

屯門好去處【12】JUST CLIMB 室內攀石場

JUST CLIMB 攀石場為不同程度的攀石愛好者提供豐富的攀爬路線，場內更設有專業教練指導，讓新手安心學習，輕鬆上手。課程包括新手抱石班、嬰幼兒攀石試堂、兒童攀石試堂．

購票連結

地址：新界屯門建發里4號地下1號舖



屯門好去處【13】Kingdom 王國樂園

Kingdom 王國樂園位於屯門，佔地近九千平方呎共設有23個玩樂區域，包括多款滑梯、迷宮區、波波池區、彈床區、大型沙池、夾公仔專區及電動車區等等。

購票連結

地址：香港新界屯門良運街3號建生商埸2樓 (惠康隔離)



鄰近商場

屯門好去處【14】V city

位於屯門港鐵站旁的購物及餐飲熱點，亦有充足育嬰設施，包括：家庭洗手間及嬰兒護理間等。

(圖片:旅發局)

地址：屯門屯門鄉事會路83號



屯門好去處【15】屯門市廣場

位於屯門港鐵站旁的購物及餐飲熱點，亦有充足育嬰設施，包括：育嬰室及嬰兒車借用。

（圖片來源:信和集團)

地址：新界屯門屯順街 1 號

