西貢好去處2025｜15+室內遊樂場/親子餐廳/行山徑/購物商場推介

西貢好去處2025｜西貢區除了有多個大型購物商場和公園，同時包羅適合親子的行山徑和親子餐廳。區內休閒設施配套完善，對於家庭遊或朋友聚會來消磨時間就最適合不過。《01親子》為大家整合西貢區各大景點，讓爸媽與小孩齊齊做運動，放鬆身心。各位家長，不妨考慮假日帶子女到西貢區遊玩，提升親子關係。



免費公園及景點篇

西貢好去處【1】將軍澳單車館公園

將軍澳單車館公園劃分多個消閒娛樂區域，包括人工湖、模型船池、中央大草坪、運動攀登牆、戶外滑板場及兒童遊樂場。兒童遊樂場劃分2大區域，分別是適合2至5歲兒童及5至12歲兒童的區域，齊集一般滑梯、搖搖椅、繩網及攀爬架等設施。

如何前往：

乘坐港鐵至坑口站B2出口或將軍澳站A1出口



西貢好去處【2】將軍澳海濱長廊

將軍澳單車館公園在戶外位置同時增設了單車徑，各位爸爸媽媽可在館內租借單車使用。而海濱長廊亦適合踏單車，長廊全長約兩公里，由將軍澳市中心伸延至調景嶺。遊人於公園可觀賞到將軍澳海域、鯉魚門海峽及香港島柴灣一帶的美麗景色。

如何前往：

乘坐港鐵至坑口站B2出口或將軍澳站A1出口



西貢好去處【3】海鮮街

海鮮街上的酒家和食肆林立，深受遊客歡迎。街邊的海鮮餐廳門口擺滿各式水族箱，裡面有活魚、蝦蟹和貝類，還可能有一些你從未見過的神秘生物。

西貢海鮮街（圖片來源：discoverhongkong.com）

如何前往：

從西貢碼頭步行約6分鐘



行山徑篇

西貢好去處【4】小夏威夷徑

將軍澳有數條適合行山初學者的路徑。小夏威夷徑為將軍澳著名短途行山路線，上落幅度不大，沿途頗多樹蔭，不會長期曝曬，而且梯級亦不多，中段的瀑布亦十分迷人，適合一家大小一同效遊的地方。

（網絡圖片）

如何前往：

路線一：井欄樹—〉小夏威夷徑—〉瀑布—〉將軍澳上村

起點交通：坑口站出發，乘搭巴士91/91M至井欄樹



如何前往：

路線二：銀影路—〉小夏威夷徑—〉瀑布—〉將軍澳上村

起點交通：將軍澳站出發，乘搭巴士792M至銀影路



西貢好去處【5】茅湖仔廢堡

茅湖山觀測台位於將軍澳寶琳南路的茅湖廢堡，由一座圓形石砌塔樓的下半部，以及一座長方型的鄉村式石屋組成。若從從油塘出發，途經魔鬼山、五桂山，參觀廢棄觀測站（廢堡）後經靈實醫院到將軍澳，全程約5.5公里、2.5至3小時便能完成。

據網上資料顯示，廢堡現已封閉，不可入內參觀，但能從外圍觀看。

（網絡圖片）

如何前往：

路線：高超道—〉魔鬼山—〉茅湖山—〉茅湖廢堡—〉靈實醫院

起點交通：乘搭地鐵到油塘再步行，或巴士14B/603/216M到油塘高怡村



西貢好去處【6】鹽田梓村

鹽田梓島上居民昔日以曬鹽為生，因此島上有一大片已荒廢的鹽田。如今，島上有一間改建自村公所的鄉誼茶座，提供客家四色茶果。鹽田梓的文化遺產同樣值得一看。聖約瑟教堂建於1840年，被列為三級歷史建築，外觀充滿宗教色彩，內部裝潢富有文化氣息。

如何前往：

西貢碼頭通記酒家對出乘搭街渡，時間約15分鐘，來回費用50-70元。



西貢好去處【7】橋咀島

在西貢碼頭，有些船務提供遊覽套餐環繞滘西洲和吊鐘洲，方便遊客欣賞海上奇形怪狀的岩石。遊客也可以直接登陸橋咀島，近距離觀賞獨特的地質。島上的岩石由火山岩漿流動形成，展現獨特的紋理，見證了香港的火山歷史。

如何前往：

從西貢碼頭 ( 在西貢巴士總站旁 ) 乘搭街渡渡輪服務



親子餐廳篇

西貢好去處【8】安平燒肉｜低至９折｜將軍澳分店適用

台灣總廚結合秘傳做法及原住民風味，嚴選高質嫩肉，炮製各種經典台灣夜市小吃，手調飲品及特式醬汁，讓客人品嚐到最地道的台灣燒肉！適逢各種節日慶典，當然要和朋友聚餐吃得開懷盡興。專為牛魔王而設的吃到飽套餐有過百款食物任君選擇。

9折優惠預訂

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn2樓PopFood 4號舖



西貢好去處【9】WM酒店｜WM咖啡廳冬日節慶自助餐

為慶祝聖誕及新年佳節，香港WM酒店推出「冬日節慶自助晚餐」，每天供應節日傳統美食：聖誕烤火雞、烤美國安格斯牛肉眼、紅酒燉和牛舌以及節日甜品，分享聖誕喜悅！

地址：香港西貢惠民路28號



西貢好去處【10】香港九龍東皇冠假日酒店｜尚廚聖誕餐飲

適逢節日，香港九龍東皇冠假日酒店推出尚廚聖誕餐飲，包括即開生蠔、紐西蘭青口、新鮮蜆等。更有聖誕限定食品：傳統聖誕烤火雞、虎蝦、羊扒等，一同慶祝一個難忘的聖誕！

地址： 將軍澳唐德街3號



室內遊樂場

西貢好去處【11】Kiztopia兒童室內遊樂場

Kiztopia大型兒童室內遊樂場設有多達19個遊樂體驗區，結合了科技元素，如機械人競技、體感互動裝置和投影技術，讓小朋友的遊玩更加有趣。

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地址： 將軍澳唐德街9號將軍澳中心Shop G35-40



西貢好去處【12】MOMOLAND兒童室內遊樂場

香港近萬尺室內兒童遊樂園，通過勇敢闖入不同的遊戲關卡，訓練孩子的膽量、手腳協調能力、社交及語言能力，激發孩子的大腦開發和創造力。

立即購票

地址: 將軍澳培成路8號南豐廣場1樓B185-B232



鄰近商場

西貢好去處【13】The LOHAS康城

The LOHAS康城共佔地達48萬平方呎。商場內設有多間商店及餐廳，更有全港最大型、佔地近1.7萬呎的室內環保溜冰場 LOHAS Rink。

LOHAS Rink｜HK01專屬優惠

地址：將軍澳康城路1號



西貢好去處【14】Popcorn

Popcorn位於港鐵將軍澳站上蓋，交通方便。商場內設有近150間店舖，包括潮流服飾、食肆等。

地址：將軍澳唐賢街9號



圖片來源：Popcorn網站

西貢好去處【15】西貢珍珠首飾工作坊｜獨家59折起

自廿多年前於香港長洲開始開蚌尋珠的活動，現發展成為一個用３小時為您拆解珍珠之迷的活動。我們養殖香港阿古屋珍珠並提供多種不同類型珍珠工作坊迎合不同對象，引領您深度了解珍珠及珍珠與海洋之間的關係, 踏上了一個重新認識珍珠的旅程。

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