家庭關係 | 快樂家庭貴在真誠陪伴 建立真誠接納及同理心溝通

幸運地妹妹是電影《出租家人》的統籌，我很榮幸能夠在首映禮上觀賞這部出色的電影。這部電影卻以細緻的方式，描繪了每個角色背後的故事，展現出他們在互動關係中，漸漸發展起來的心靈陪伴。這讓觀眾格外感到療癒，同時也讓我反思何謂高品質的陪伴，以及何謂家人的定義。

（本文作者：親沚媽媽）



電影《出租家人》的故事圍繞著陳家樂飾演的角色家聰，他來自一個破碎的家庭。他與周家怡飾演的單親媽媽佩怡，一同創立了一家提供「出租家人」服務的公司。在一次偶然的機會中，家聰遇到了熱衷於演戲的臨時演員志光（曾志偉飾），並邀請他加入「出租家人」的團隊，志光欣然答應了。隨著志光的加入，他邂逅了喜歡跳舞的包租婆芳芳（恬妞飾）。在一次意外中，兩人被安排扮演「臨時夫妻」，與家聰和佩怡一同組成了這個臨時家庭，並開始了他們的「出租家人」服務。然而，在這個服務的過程中，這個臨時家庭卻發現了彼此深藏的秘密……

建立關係的三大原則

《出租家人》這部電影無疑扮演了「家人」的角色，提供了「陪伴」的服務。或許我們會以為要成為一個出色的「陪伴者」，我們需要懂得如何說話、回應以及提供適當的建議。然而，在這部電影中，主角們彷彿真正精通心理治療般，他們能夠從他們所扮演角色的心態出發。通過角色之間的互動和心態轉變，我們了解到「陪伴」最重要的並不是言語和建議，而是如何建立真誠、肯定和理解的人際關係。這三個指導原則是由人本心理學大師卡爾•羅傑斯提出的。在他的著作《存在之道：人本心理學家卡爾•羅傑斯談關係、心靈與明日的世界》中，他倡導無論個人或團體，只要能夠營造出真誠、肯定和理解的環境，都能從僵化轉為靈活、從依賴轉為自主、從抗拒轉為自我接納。這種人際關係的哲學，可以應用於任何和人有關的情境，尤其在高品質的陪伴中，這三個指導原則可以被解釋為：

1. 真誠的一致性：

當我們以真實且不虛偽的方式與家人或朋友相處時，不僅表達了對他們的尊重和信任，還讓他們感到舒適與安全。這樣能讓對方逐漸敞開心扉，更輕鬆地分享內心的想法、感受和困擾。通過展現真實的自我，我們成功奠定了互信的基石，使對方堅信我們是值得依賴和傾訴的知心人。當我們保持言行一致，就不會給人留下虛偽或不可靠的印象。這種穩定性和可靠性有助於構建長久的關係，進一步加深彼此之間的理解和聯繫。

2. 無條件的接納：

記得當我們還小的時候，自信心完全來自於父母的讚美和肯定。長大後，我們希望把自己的想法和計劃分享給信任的人，獲得他們的肯定。作為一個陪伴者，我們不該作出批判性的判斷，或對對方的想法、情感或行為做出道德上的評斷。這樣能夠讓對方不害怕展露弱點或犯錯；

3.具有同理心的溝通：

在溝通中，尊重和接納對方的主觀感受是非常重要的。不要試圖無視或改變對方的感受，而是接受並理解他們的情緒和觀點。努力換位思考，從對方的角度去理解和感受事物。這需要我們放下自己的立場和偏見，真正投入到對方的感受中。同時，通過共鳴表達對對方感受的認同，讓對方感到被理解和支持。通過具備同理心的溝通，建立更加親密和深入的關係，理解和重視對方，營造溫暖和諧的氛圍，增進彼此間的信任和情感連接。

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理解和同理心可促進轉化

在《出租家人》中，每位角色都能夠放下身段，進入他們所扮演角色的世界，以適合這些「家人」的方式互動，細心感知他們的情感需求，理解他們的情緒。即使每天只有短暫的時間，只要讓家人感受到你與他們之間的親密聯繫，陪伴就是有價值的。

遵從上述三個原則，我們將能夠提供高品質的陪伴。對於那些需要正面能量和情緒支持的人來說，有人陪伴並感受到被理解的感覺，往往比起那些視為理所當然的家人更加真實。因為在許多情況下，情緒和感受的本質並不需要批判性的評判或具體的解決方案，而是需要一處心靈上的空間來慢慢處理和消化。這個過程需要通過身邊的人給予理解和同理心來促進轉化。

有質素的陪伴是我們在珍惜眼前人和建立愛的關係中應該追求的目標。在這個忙碌的現代社會中，我們常常被各種事務所困，容易忽略了與家人的連結。然而，只有當我們意識到陪伴的重要性，並將其視為一種珍貴的禮物時，我們才能真正珍惜這些關係。

全心投入提升陪伴質素

有質素的陪伴亦意味著我們要以真誠的態度對待家人，不敷衍、不批判，並且不將對錯思辨帶入其中。當我們陪伴家人時，應該全心全意地投入當下的連結，而不是被分心的事物所干擾。例如，當我在場邊看著女兒參加籃球比賽時，我會提醒自己不要玩手機，而是專注地觀察她的表現，為她加油。當我陪孩子砌積木時，我會讓腦海中的明天行程暫時消失，全心全意地參與遊戲。當我和老公一起用膳時，我會保持嘴巴不忙於抱怨或發牢騷，讓食物成為我們連結的媒介。這樣的專注和全然臨在可以提升陪伴的質素，並創造一種療癒的氛圍。

陪伴無論在甚麼樣的情感中，都是最偉大又不可或缺的。家人、朋友、情人，他們都是我們生活中的重要存在，是我們愛一個人的理由。在現代社會中，由於各種原因，家庭可能會面臨分離和瓦解的風險。移民、工作壓力、快節奏的生活方式等等，都可能導致家人之間的距離。在這樣的背景下，我們明白到家人並不僅僅是指有血緣關係的親屬，也可能是那些在我們最需要時願意與我們分享喜怒哀樂，甚至乎是可以依靠、信任的朋友和伴侶。在繁忙和瞬息萬變的環境下，我們需要時刻保持對陪伴的重視，並珍惜眼前人。

《出租家人》能夠呈現出如此有溫度的情感，這歸功於導演和整個拍攝團隊的真誠和同理心。他們懂得如何與觀眾心靈相通，建立情感的橋樑。大家也不妨敞開心胸，與朋友和家人一起欣賞這部能夠療癒心靈的電影。

《本文獲親沚媽媽授權轉載》