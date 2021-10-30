人妻不想生女　原因不是重男輕女　引網民共鳴：擔憂勝過開心

生男好還是生女好，不少人都有自己的看法，一名女網友在《Dcard》發文，透露自己不想生女兒的想法，她也解釋自己不是重男輕女，而是以過來人的經驗認為當女生太辛苦了，如果生女兒，自己反而會時時刻刻替她操心，貼文一出引起眾多網友共鳴。



原PO說其實自己是非常喜歡女兒的，女生又乖又可愛，還可以買一堆衣服打扮得漂漂亮亮的，雖然如此，但她覺得當女生太辛苦了，如果長大交男朋友三更半夜出遊，當媽的一顆心就會揪着，憂心女兒會不會遭到欺負、被載安不安全等等，畢竟這些都是自己曾經走過的路。

等到有一天結婚了，在家當了20年的公主，要到一個沒有家人的屋簷下生活，面對各種難題時，委屈只能自己吞，也不敢回娘家，只因為怕家人擔心。到了要生孩子時，懷孕的不適、生產的痛、照顧孩子的辛苦，這種感覺只有媽媽能體會，自己也會替女兒感到欣慰，「當年我的那個小女孩，也成為了媽媽」。

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文末，原PO感性地告訴所有的女孩子，「請記得媽媽永遠是最愛妳的，孩子妳終究是媽媽身上掉下來的一塊肉，請好好愛自己」；她也提醒各位男性，「嘿！那個男的決定娶了她，那是我的心我的肝，請好好對待她，答應她的承諾請你遵守，別讓她感到一點委屈」。

貼文引起許多人共鳴：

．「我也好喜歡女兒，但是想到以後她會不會被欺負、懷孕生小孩等等的，就覺得還是生兒子好了」

．「以前都不懂的事現在才懂，我媽過說過好幾次不要太早結婚，結果都沒在聽，某晚語重心長的說『妳被欺負怎麼辦』，氣死我了有夠催淚」

．「我也是！想要女兒又杞人憂天，真的是女兒又為她擔心了」

．「真的，知道懷的是女孩時是很開心，但擔憂勝過開心。我有私心希望是男孩，不是因為我重男輕女，而是覺得女孩要承受的太多」



但也有人持不同看法：

．「男人只是習慣承受忍耐，不是一直抱怨就真的比較弱勢欸，拜託一下別誤解，這樣上面因為這種原因生的男孩很可憐」

．「男孩子晚歸爸媽也會擔心吧，女孩子結婚為甚麼一定要去男方家住？這根本陋習，而且現代人也不一定要生小孩吧」

．「這是甚麼雙標，講的好像男孩子就不辛苦一樣」、「老實說除了力氣小和生理期等因素，我看不出來年輕世代的女生哪裏弱勢」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】