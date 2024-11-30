孕婦｜懷孕期間乳房也要保養！可塗妊娠油　「一動作」謹記不可做

懷孕期間肚子越來越大，孕媽咪們的腹部可能會產生妊娠紋，不過除了腹部以外，胸部其實也會有所謂的「胸部妊娠紋」。來自台灣的國際認證泌乳顧問（IBCLC）林雅涵表示，許多媽媽們懷孕初期就會幫肚子擦妊娠油，卻往往忘記胸部其實也需要保養，結果肚子沒甚麼妊娠紋，胸部卻有好多條，自己就是最經典的案例。



在懷孕期間媽媽們該如何保養細嫩的胸部肌膚？妊娠油也能塗抹在乳房上嗎？（Canva）

除了妊娠紋之外，孕媽咪們的胸部皮膚也常常會有乾癢不適等問題，在懷孕期間媽媽們該如何保養細嫩的胸部肌膚？妊娠油也能塗抹在乳房上嗎？林雅涵泌乳顧問一一解答！

懷孕期間乳房越來越大 胸部易有乾癢、妊娠紋問題

懷孕期間由於荷爾蒙變化，乳腺組織增生，孕媽咪的胸部會因此變得越來越大。林雅涵泌乳顧問表示，從懷孕到生產，乳房大約會增加1－1.5個罩杯，生產後甚至可能會增加到2個罩杯，雖然增加幅度不像肚子那麼大，但是胸部的脂肪組織沒有肚子那麼厚，皮膚在撐大的過程中就容易有妊娠紋、乾癢問題，大約30－50%媽媽們會有這樣的困擾。

相關文章：懷孕｜沒事做就睡覺？甜食要全戒？ 準媽媽別被這8個迷思誤導

+ 18

孕媽咪該如何保養胸部皮膚？可以塗抹妊娠油嗎？

在懷孕初期胸部可能只會有脹痛不適的情況，如果沒有好好保養胸部皮膚，隨着乳房越來越大，乾癢、細紋等皮膚困擾就有可能會漸漸出現，到了懷孕中後期會越來越明顯。不過，孕媽咪們該如何保養、預防這些皮膚問題呢？

林雅涵泌乳顧問提到，其實就跟肚子一樣，胸部也可以使用妊娠油來保養，挑選妊娠油時應注意保濕度、低刺激性，像南非妊娠油刺激性低，也比較不會過敏，適合孕婦使用，而且油的保濕效果比乳液好，因為它能封住水分，南非妊娠油除了植物精華外也含獨家配方的礦物油，有較好的封閉性、保濕度，再加上它價位不高好入手，評價也不錯，因此蠻多人使用的。

從懷孕開始，孕媽咪們就能塗抹妊娠油於胸部以保養皮膚，林雅涵泌乳顧問建議，一天可以擦1－2次，如果很擔心妊娠紋，可以在早上起床時擦1次，洗完澡後再擦1次，塗抹時由下往上、由外往內慢慢把油帶上來，並輕輕撫觸、按摩就可以了，通常這樣就能幫助延緩細紋，維持肌膚的彈性。

不過，林雅涵泌乳顧問提醒，在按摩時不建議做擠奶的動作，因為擠奶可能會造成子宮收縮，如果有必要於產前擠奶，務必要諮詢專業婦產科醫生，另外懷孕期間沒有在餵奶，所以塗抹妊娠油在胸部上沒有太大的影響，但產後因為要餵奶就比較不建議使用於乳頭、乳暈處。

相關文章：婦科檢查｜先修剪私處、上廁所？4件你覺尷尬的事醫生未必這樣想

+ 5

擔心胸部乾癢、妊娠紋 除了勤擦油保養 也要注意3點

除了塗抹妊娠油外，林雅涵泌乳顧問表示，若要幫助延緩胸部紋路、乾癢等皮膚問題的產生，不過度追奶也是重點之一，因為一味地追奶可能會讓乳房脹得太大，容易造成皮膚紋理上的改變，產生胸部妊娠紋，提醒孕媽咪們生產後奶量只要跟寶寶供需平衡就好了。

另外，有些孕媽咪們會因為胸部脹大不適而不想穿內衣，但林雅涵泌乳顧問指出，乳房有可能會脹到跟橄欖球、木瓜一樣重，如果不穿內衣，很容易造成皮膚拉扯，導致胸部皮膚乾癢不舒服，所以在懷孕及哺乳期間還是建議要穿有支撐性但是比較沒有鋼圈的內衣，不能完全不穿。

而且體重控制對於胸部妊娠紋、皮膚乾癢問題之預防也很重要，林雅涵泌乳顧問表示，妊娠紋跟肥胖紋生成的原因其實是一樣的，建議媽媽們懷孕期間體重增加控制在10－14公斤，基本上就不太會有非常嚴重的妊娠紋，再搭配妊娠油的使用就能達到很好的保養效果。

【延伸閱讀，更多懷孕後注意事項】



懷孕｜腰果富含鐵質、維他命K 適量進食有益胎兒 惟要注意2件事

+ 11

懷孕｜滴雞精、燕窩多吃有助養胎？ 了解4種孕婦營養補品成份

+ 8

懷孕｜突發頭痛應即求醫 提防胃酸倒流 提防10種孕期常見疼痛

+ 16

+ 13

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】