當了媽媽人生便玩完？育有三孩沒崩潰　全因她堅持生活有「一事」

才從3天的小旅行歸來，徐瑜璘像是汲飽了陽光與空氣，格外顯得神采奕奕。身為70後，她是職業婦女、也是三寶媽，卻硬是擠出時間，拋夫棄子一個人去旅行，讓人詫異又羨慕無比。「我一年大概會出去一次，即使跟團出去，也會需要一段時間是我一個人。」對她來說，一個人的獨處時光是放鬆、是療癒——做甚麼事情無拘，卻都是珍愛自己的一種方式。



徐瑜璘大學唸的是教育科技，畢業後投入線上教學，「寫程式、規劃課程、做客服，所有角色都擔任過，政府的案子也做了、還有得獎。」職場有聲有色，壓力卻沉沉壓在身上，「因為太忙，一直沒法懷孕，人生很想要休息。」

14年前，她毅然離開職場，半年後果真懷了大寶，成了全職媽媽。徐瑜璘笑說，「我從小的夢想就是當媽媽，但我是閒不下來的人，孩子在哭的時候，需要一個情緒、抒壓的出口。」喜歡手作的她，透過手工皂與一群媽媽友彼此陪伴，意外開啟一門生意，近年再從手工皂轉入香氛、精油。

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每周向老公小孩告假，只做自己想做的事

創業是因為孩子而開展，然而隨着二寶、三寶出生，身為職業婦女，又該如何平衡家庭與工作，為身心取得一方寧靜？

徐瑜璘坦言，老三才1歲7個月大，正是黏人的時候，6歲大女兒常抱怨：「妹妹生出來之後，媽媽就被搶走了！」她聽了難過，卻又不知該怎麼辦？

後來，她強迫自己每個禮拜都要單獨陪大女兒2個小時，「陪她玩手作、聽她說話，或是陪她去上鋼琴課，那2小時就是我們獨處的時間。」至於已進入青春期的大兒子，因為有主見、男孩又較調皮，除了平常在課業與生活上的關注，也會每月帶他出去吃一次飯，陪他做一些事。

工作與家庭耗掉大半精力，「所以，泡澡的時間很重要！」徐瑜璘認為，泡澡是一個療癒自我的過程，「花20～30分鐘泡個精油澡，點個蠟燭、聽個東西或看一本書，那是屬於一個人的時間。」

每個禮拜，她也會跟先生告假2～4個小時，給自己獨處的時間，「可能是泡澡、幫自己做肌膚按摩，或是乾脆出去做頭髮、弄假睫毛、做美甲…讓自己漂漂亮亮的，就是做自己喜歡的事情。」又或者，只是單純到咖啡館坐着放空、聽音樂，調適壓力與情緒。

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學習放手，不讓另一半變豬隊友

徐瑜璘說，有些媳婦不怕被長輩「拉黑」（封鎖、不往來），但不是每個人都做得到，「我們是夾在傳統與現代中間的世代，有傳統的束縛。」所以這個世代的女生，能做的還是「多疼愛自己、多給自己時間」，並適時表達自己的需要，特別是媽媽！

她看過太多全職媽媽「burn out」（崩潰），原因都是覺得一個人帶小孩孤立無援，「但站在旁觀者角度，會覺得她是不放心把孩子交給老公帶，以致於孩子長大離巢的時候，生活頓失重心！」

像她自己也曾經難以放手。徐瑜璘舉例，自己每次只會給孩子玩一樣東西，「但爸爸是一次一起來：積木、車車、手作…我回來還要再收拾2小時！」又或是老公會帶着兒子一起打電動、給1歲小女兒吃泡麵，「難道就不能讓他好好看一本書、吃點有營養的東西！？」

後來才慢慢學着釋懷：「打電動，是他們父子對話的時間；吃泡麵也就一餐而已，之後我再幫他們補回來。」即使孩子吃到滿身、在地上爬來爬去，「我相信我老公還是愛孩子的，重點是那份愛，讓他們有安全感。」

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運用香氣營造儀式感，好好愛自己

日常瑣碎堆積，很容易就讓人忘了關愛自己，「我覺得媽媽要多去珍視自己在家庭中的重要性與價值，有時候甚至我會把覺得自己做的很棒的事情寫下來，自己給自己鼓勵。」

因此，專屬自己的時間很重要，而她的心靈出口，就是調香。「我覺得調香是一件很幸福的事情，可以按照當天的情緒調配，讓自己有些儀式感。」

開心時，徐瑜璘會以氣味明亮的甜橙為主調，讓愉悅心情化為甜美共鳴；需要療癒、放鬆，則用月桂葉來放空，清空腦袋思緒，讓心靈感覺溫暖與平靜。

而香氛的使用，可以隨性而日常。譬如浴後按摩，她會取2茶匙的初榨橄欖油，搭配約10滴精油來按摩肌膚，同時也跟身體對話，「像我有時候會一邊按一邊告訴自己：今天辛苦了，好好放鬆啊～」

挑選精油也不必拘謹，只要是自己喜歡的味道就好。像薰衣草可舒緩疲憊，玫瑰天竺葵能解憂鎮定；同屬柑橘系的甜橙與檸檬都能提振精神，但前者強烈，後者則溫和低調，能讓憂鬱情緒回歸平靜。另外，也可以選擇台灣特有的馬告、檜木，如馬告就很適合熟齡，用來按摩關節可以舒緩僵硬，讓人放鬆安眠。

徐瑜璘說，不管是熏香、按摩或泡澡，甚至是幫自己泡一杯茶，「烏龍、桂花、櫻花茶都有不同的效果」，能讓自己在那個時間點裏面，獨享專屬於自己的幸福香氣，好好愛自己。

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